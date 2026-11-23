Compania aeriană irlandeză a anunțat o suplimentare a locurilor către și din România în perioada Crăciunului.

Ryanair alocă peste 50.000 de locuri suplimentare pentru cursele din și către România. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, odată cu adăugarea acestor locuri suplimentare pentru Crăciun, Ryanair estimează că va transporta 235.000 de pasageri către/din România în această perioadă de sărbători.

Programul complet al Ryanair pentru Crăciunul 2026 este disponibil pe aplicația și site-ul web Ryanair.

„Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar zborurile se rezervă rapid! Pentru a face față cererii mari de călătorii de Crăciun și a ne asigura că pasagerii pot ajunge acasă pentru a petrece Crăciunul alături de familie și prieteni, am adăugat peste 50.000 de locuri suplimentare către și dinspre România pe durata perioadei festive. Îi încurajăm pe toți cei care intenționează să călătorească de Crăciun să își rezerve biletele cât mai devreme posibil”, a declarat Jade Kirwan, directorul de comunicare al Ryanair.