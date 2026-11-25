Forţele aeriene britanice au decis să-şi mute avioanele pe timp de noapte în hangare sau adăposturi fortificate, pentru a le proteja de eventuale atacuri cu drone, au relatat miercuri ziarul The Times şi postul de televiziune Sky News.

Cele două surse media menţionează, de asemenea, proiecte care vizează instalarea de plase anti-drone pentru aeronavele care ar rămâne expuse în bazele militare din lipsă de protecţie suficientă.

Contactat de AFP, Ministerul britanic al Apărării nu a făcut niciun comentariu pentru moment.

Autorităţile britanice avertizează în mod regulat în privinţa ameninţării reprezentate de Rusia, precum şi de Iran. Mai multe incidente au afectat deja bazele britanice, notează News.ro.

Marţi, serviciile de securitate britanice au avertizat companiile cu sediul în Regatul Unit care furnizează arme şi echipamente armatei ucrainene cu privire la riscul de sabotaj din partea Rusiei.

Pe 13 noiembrie, forţele americane au intervenit în urma unei suspiciuni de activitate neautorizată a unei drone deasupra unei baze a Forţelor Aeriene Regale (RAF) din Lakenheath (estul Angliei), una dintre principalele baze utilizate de armata americană în Regatul Unit. „Niciun membru al personalului, nicio aeronavă şi nicio infrastructură nu au fost afectate”, a precizat un purtător de cuvânt al armatei americane.

Securitatea bazelor militare britanice se află de câteva luni în centrul atenţiei după mai multe incidente.

Pe 27 septembrie, poliţia a intervenit la baza Fairford (sud-vestul ţării), după ce au fost semnalate „trei vehicule suspecte”, în care a descoperit o cantitate mare de benzină, dar niciun dispozitiv exploziv, contrar celor semnalate iniţial. Incidentul este, potrivit autorităţilor britanice şi americane, legat de Iran – lucru pe care Teheranul îl neagă. Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare în Regatul Unit şi trei în SUA în acest caz.

Statele Unite, care foloseau această bază pentru a lansa atacuri asupra Iranului, şi-au retras ulterior bombardierele staţionate acolo. Aceleaşi măsuri au fost luate şi pe 9 noiembrie în cazul avioanelor staţionate la baza aeriană Mildenhall, situată în apropierea bazei Lakenheath, ca urmare a unei ameninţări din partea Iranului, potrivit The Wall Street Journal şi Financial Times.