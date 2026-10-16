Mișcarea făcută de Putin înainte de summitul UE crucial pentru Zelenski

Rusia a luat măsuri pentru a plasa sub administrare temporară activele locale ale unor companii franceze, germane, suedeze și olandeze, conform unui decret al președintelui Vladimir Putin, pe fondul deteriorării relațiilor cu Uniunea Europeană, care au atins un nou minim din cauza sprijinului acordat de blocul comunitar Ucrainei, scrie vineri Reuters.

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Decretul emis joi menționează activele aparținând producătorului francez de pardoseli Tarkett, producătorului german de ambalaje Menshen, producătorului suedez de ambalaje Sverige International Holdings și producătorului olandez de ambalaje Sonoco.

Decizia vine după măsuri similare luate luna trecută împotriva gigantului alimentar Nestlé și a retailerilor Auchan și Metro.

Kremlinul a declarat că măsura reprezintă un răspuns la rolul țărilor UE în război și a subliniat că aceasta este „reversibilă”.

Cea mai recentă măsură împotriva companiilor europene a venit înaintea participării președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la summitul UE de vineri, pe fondul unor informații conform cărora Statele Unite ar putea încerca să preia controlul asupra unor active rusești înghețate în Europa.

Zelenski, la summitul UE

Zelenski a ajuns joi la Bruxelles, în încercarea de a obține din partea liderilor NATO și UE „o presiune reală” asupra Rusiei, conform AFP.

Summitul UE de vineri are loc într-un moment în care tensiunile dintre Zelenski și Trump sunt în creștere, comentează Euronews.



„Noi toți în Europa vrem ca acest război să se termine. Și pentru ca aceasta să se întâmple, sunt necesare semnale puternice: mai multă presiune reală asupra Rusiei și mai mult sprijin în materie de apărare pentru Ucraina”, a transmis Zelenski.

El a recunoscut cu o zi în urmă că s-a simțit „trădat”, în special după afacere” între președinții rus Vladimir Putin și american Donald Trump privind livrările rusești de motorină în SUA.

Liderul ucrainean va încerca să mobilizeze aliații europeni, după ce a declarant că nu va mai respecta cererea făcută de președintele republican de a nu mai ataca rafințăriile rusești, notează Le Monde.

Ajutorul pentru Ucraina, discutat de liderii europeni

Sprijinul european pentru Ucraina, mai crucial ca niciodată, va fi discutat vineri de liderii UE, după o sesiune de lucru în prezența președintelui ucrainean.Totuși, nu se așteaptă nicio decizie la finalul acestui summit, potrivit unor diplomați.



Sprijinul financiar și militar pentru Ucraina este asigurat pentru 2026, dar 2027 se anunță dificil, cu un deficit bugetar semnificativ față de ceea ce fusese prevăzut, notează AFP.

Uniunea Europeană a acordat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, din care 45 de miliarde sunt prevăzute pentru anul viitor.



Dar această sumă se dovedește deja a fi insuficientă, iar europenii caută noi modalități de a sprijini efortul de război ucrainean.