Mișcarea Hezbollah, atacată din nou de către Israel. Care a fost ținta bombardamentului

Armata israeliană a anunţat duminică într-un comunicat că a lovit un depozit de arme al mişcării islamiste Hezbollah în sudul Libanului, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Acest depozit era utilizat de organizaţia teroristă pentru a planifica şi întreprinde atacuri contra statului Israel”, potrivit comunicatului, care precizează că „prezenţa acestor infrastructuri teroriste constituie o încălcare a acordurilor încheiate între Israel şi Liban”.

Hezbollah a deschis un front contra Israelului la începutul războiului din Fâşia Gaza pe 7 octombrie 2023, afirmând că acţionează în susţinerea Hamas, aliatul său. Ostilităţile au escaladat într-un război deschis în septembrie 2024, înaintea unui armistiţiu intrat în vigoare pe 27 noiembrie.

Cu toate acestea, Israelul continuă să lovească regulat ţinte ale Hezbollah în Liban.

Mişcarea Hezbollah, care domina viaţa politică din Liban, este supusă unei intense presiuni pentru a-şi preda armele statului libanez, iar armata libaneză a elaborat un plan pentru a o dezarma, începând cu sudul ţării, la frontiera cu Israelul. Formaţiunea pro-iraniană refuză să se dezarmeze.