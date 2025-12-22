Mișcarea pe care vrea să o facă gigantul Nvidia în mai puțin de două luni, într-o schimbare majoră a politicii SUA față de China

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, arată un GPU (o placă video) Blackwell GeForce RTX seria 50 și un laptop dotat cu RTX 5000, în timp ce ține un discurs la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, Nevada, pe 6 ianuarie 2025. FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Gigantul din domeniul tehnologiei Nvidia, cel mai mare producător de procesoare video din lume, i-a informat pe clienții chinezi că intenționează să înceapă livrarea celui de-al doilea cip, ca putere, dotat cu AI către China înainte de sărbătoarea Anului Nou Lunar, la jumătatea lunii februarie, au declarat luni pentru agenția Reuters trei persoane familiarizate cu acest subiect.

Producătorul american de procesoare video intenționează să onoreze comenzile inițiale din stocul existent, livrările fiind estimate la un total de 5.000 până la 10.000 de module de cipuri – echivalentul a aproximativ 40.000 până la 80.000 de procesoare AI H200, au precizat prima și a doua sursă.

Nvidia le-a mai transmis, de asemenea, clienților chinezi că intenționează să adauge o nouă capacitate de producție pentru cipuri, comenzile pentru această capacitate urmând să fie deschise în al doilea trimestru al anului 2026, a precizat cea de-a treia sursă.

Rămâne însă o incertitudine semnificativă, deoarece Beijingul nu a aprobat încă nicio achiziție de procesoare H200, iar calendarul ar putea suferi modificări în funcție de deciziile guvernului de la Beijing, au mai spus sursele.

Schimbare majoră de politică

„Întregul plan depinde de aprobarea guvernului”, a spus a treia sursă. „Nimic nu este sigur până nu primim aprobarea oficială.”

Sursele au făcut aceste declarații sub protecția anonimatului, deoarece discuțiile sunt private. Nvidia și Ministerul Industriei și Tehnologiei Informațiilor din China nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a transmite puncte de vedere.

Planificatele livrări ar marca primele transferuri de cipuri H200 către China după ce președintele american Donald Trump a declarat, luna aceasta, că Washingtonul va permite astfel de vânzări cu o taxă de 25%.

Reuters a scris săptămâna trecută că administrația Trump a lansat o revizuire interinstituțională a cererilor de licență pentru vânzările de cipuri H200 către China, respectându-și astfel promisiunea de a permite vânzările.

Măsura reprezintă o schimbare majoră de politică față de administrația Biden, care a interzis vânzările de cipuri AI avansate către China, invocând motive de securitate națională.

Cipul H200, parte a liniei Hopper de generație anterioară a Nvidia, rămâne larg utilizat în procesarea AI, în ciuda faptului că a fost înlocuit de cipurile Blackwell, mai noi, ale companiei. Nvidia și-a concentrat producția pe Blackwell și pe viitoarea linie Rubin, ceea ce a dus la o penurie de procesoare grafice H200.

Decizia lui Trump vine în contextul în care China face eforturi pentru a-și dezvolta industria internă de cipuri dotate cu AI (inteligență artificială). Firmele locale nu au reușit încă să egaleze performanțele precesoarelor H200, ceea ce ridică îngrijorări că permiterea importurilor ar putea încetini progresul intern.

Oficialii chinezi au ținut reuniuni de urgență la începutul acestei luni pentru a discuta problema și analizează dacă să permită livrările, a mai relatat Reuters în decembrie. Un din propuneri prevede ca fiecare achiziție de H200 să fie însoțită de un procent stabilit de cipuri interne.

Pentru giganții chinezi din domeniul tehnologiei, precum Alibaba Group și ByteDance, care și-au exprimat interesul de a cumpăra cipuri H200, livrările potențiale ar oferi acces la procesoare de aproximativ șase ori mai puternice decât H20, un cip de calitate inferioară proiectat de Nvidia pentru China.