„Mişcarea satanistă internaţională”, adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există

Rusia a adăugat vineri ceea ce a numit „mişcarea internaţională a sataniștilor” pe lista neagră financiară a „teroriştilor şi extremiştilor”, măsură care îi permite să îngheţe activele presupuşilor membri chiar şi în absenţa unui cazier judiciar, notează AFP.

În ciuda denumirii cu aspect oficial, „Mişcarea Internaţională a Sataniştilor” nu pare să existe, cel puţin nu sub acest nume. În ultimii ani, Moscova a inclus pe lista organizaţiilor „teroriste şi extremiste” mai multe entităţi inexistente, printre care „mişcarea internaţională LGBT” sau „mişcarea separatiştilor anti-ruşi”.

Cum astfel de grupuri sunt definite vag în legislaţia rusă, procurorii pot acuza pe oricine de apartenenţă, oferind Kremlinului mână liberă să îşi urmărească opozanţii politici, potrivit criticilor.

Curtea Supremă a Rusiei a declarat „mişcarea internaţională a satanismului” drept extremistă în luna iulie, după ce procurorii au acuzat presupuşi membri de profanarea unor biserici ortodoxe şi de răspândirea „urii”.

„Mişcarea este strâns legată de manifestări ale naţionalismului radical şi neo-nazismului”, declara Parchetul General al Rusiei într-un comunicat emis în iulie.

Patriarhul Kirill, influentul lider al Bisericii Ortodoxe Ruse, a sprijinit interdicţia încă din ianuarie, acuzându-i pe satanişti că desfăşoară „ritualuri” nocive şi recrutează tineri.

„Gândiţi-vă… Soldaţii noştri sunt gata să-şi dea viaţa pentru valori care sunt în mod evident călcate în picioare de satanişti”, spunea acesta la o ceremonie de la Kremlin.

Rosfinmonitoring, agenţia federală rusă care administrează lista neagră financiară a „teroriştilor şi extremiştilor”, a adăugat vineri „mişcarea internaţională a satanismului”, potrivit site-ului instituţiei.

Satanismul desemnează orice ideologie sau religie care îl venerează pe Satana, o entitate supranaturală din religiile abrahamice asociată cu răul.

Nu se ştie câte persoane aderă la satanism la nivel global sau în Rusia.