Misiunea dronelor olandeze MQ-9 Reaper în România a fost prelungită. Anunț al guvernului de la Haga, pe fondul tensiunilor cu Rusia

Dronele trimise de Olanda în România operează încă din 2024 și au baza la Câmpia Turzii.

Olanda prelungește din nou misiunea aeronavelor fără pilot MQ-9 Reaper din România, anunță un comunicat al ambasadei olandeze la București.

Dronele vor contribui acum la apărarea flancului estic al zonei acoperite de tratatul NATO până la 31 decembrie 2027, a anunțat joi guvernul olandez.

Vestea vine pe fondul avertismentelor privind o posibilă intensificare a atacurilor hibride ale Rusiei în Europa.

Misiunea dronelor fusese prelungită anterior până la sfârșitul acestei luni.

Dronele MQ-9 Reaper sunt folosite în cadrul așa-numitei operațiuni „Air Shielding”. Aeronavele fără pilot colectează date și informații din aer. Cu ajutorul senzorilor, sistemul contribuie la construirea unei imagini clare a situației.

Aeronavele fac parte din capacitatea mai amplă de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) pentru flancul estic al zonei acoperite de tratatul NATO.

Participarea americană la această operațiune se apropie de sfârșit, ceea ce face ca contribuția olandeză să capete o importanță sporită, a precizat Ministerul olandez al Apărării.

Retragerea SUA

Aliaţii europeni din NATO au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianţei, a anunţat, la începutul lunii iulie, comandantul suprem al NATO (SACEUR), generalul Forţelor Aeriene ale SUA Alexus Grynkewich, într-o declaraţie furnizată agenţiei Reuters, potrivit News.ro.

În luna mai, SUA au anunţat aliaţii că au decis să reducă fondul de capacităţi militare ​angajate în cadrul alianţei transatlantice în caz de criză.

Măsura are scopul de a pune capăt treptat unei „co-dependenţe nesănătoase” faţă de forţele americane, în contextul în care Washingtonul se confruntă cu posibilitatea unor conflicte simultane pe mai multe teatre de operaţiuni.

SUA nu au dezvăluit public detalii privind reducerile sale, dar acestea variază de la avioane de realimentare la avioane de vânătoare, drone şi nave, potrivit cifrelor furnizate agenţiei Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de vânătoare americane F-15 şi F-15E puse la dispoziţia NATO va scădea cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper se va reduce la jumătate, la 12, potrivit sursei.

Numărul avioanelor de realimentare KC-135 şi KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce va fi alocat doar un singur bombardier strategic şi un singur portavion, în loc de două.

Numărul avioanelor de patrulare maritimă scade de la 26 la 15, numărul distrugătoarelor scade de la 17 la nouă, iar singurul submarin echipat cu rachete de croazieră este, de asemenea, eliminat din angajamente.

Drona MQ-9 Reaper, folosită de SUA și NATO pentru supraveghere, dar și pentru atac

Trei aeronave MQ-9 Reaper olandeze au sosit, în 2024, în România. La momentul respectiv, informațiile oficiale spuneau că aeronavele vor acționa, pe o perioadă cuprinsă între șase și 12 luni, din Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii și vor fi deservite la Cîmpia Turzii de circa 40 de specialiști olandezi”.

Drona MQ-9 Reaper(foto) este o aeronavă fără pilot, dar teleghidată și care este special gândită atât pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere, cât și pentru misiuni de găsire și neutralizare a unor ținte. Unul dintre cele mai răsunătoare exemple de astfel de misiune a fost asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani lângă Bagdad.

SUA detin aproximativ 300 de drone MQ-9 Reaper, dar ele sunt în dotarea și altor state NATO. Vehiculul aerian are o greutate de 2,22 tone, o autonomie de 1.850 de km și 14 ore de funcționare. Drona este ghidată prin satelit, poate zbura la o altitudine maximă de 15.240 de metri și poate acroșa până la patru rachete Hellfire și două bombe ghidate laser GBU-12 Paveway II.

Drona are o viteză maximă de 370 km/h și este propulsata de o elice. Este produsă de General Atomics Aeronautical Systems, a avut primul zbor în urmă cu 21 ani și e în dotarea forțelor americane din 2007.

În luna martie 2023, un avion de vânătoare rusesc SU-27 a lovit deasupra Mării Negre elicea unei drone americane MQ-9 Reaper, provocând prăbuşirea acesteia, generând unul dintre cele mai tensionate momente dintre Rusia și NATO din ultimii ani.