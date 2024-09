VIDEO Misiunea Polaris Dawn a făcut istorie – Un echipaj privat a reușit pentru prima oară o ieșire în spațiu

Misiunea Polaris Dawn a făcut istorie, fiindcă doi membri ai echipajului au reușit joi prima activitate extravehiculară finanțată de sectorul privat. Cei doi au ieșit pe rând din capsula SpaceX și au stat aproximativ 10 minute în vidul spațiului cosmic. Toate ieșirile în spațiu de până acum au fost finanțate de guverne.

UPDATE Jared Isaacman a avut prima ieșire la ora 13.56 și apoi a revenit în capsulă. La ora 14.06, a efectuat prima ieșire din vehicul și Sarah Gillis, care a revenit câteva minute mai târziu în capsulă.

Mission Specialist @Gillis_SarahE is conducting the same series of suit mobility tests @rookisaacman completed pic.twitter.com/XbS6SNFv3a — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

„Avem multe de făcut pe Terra, dar de aici Pământul arată precum o lume perfectă”, a spus Jared Isaacman, la începutul ieșirii în spațiu.

Practic, în premieră s-au „plimbat” prin spațiul cosmic doi oameni care nu sunt astronauți de profesie, ci astronauți „amatori”.

Bill Nelson, șeful NASA, a felicitat SpaceX și spune că evenimentul reprezintă „un pas uriaș pentru industria spațială comercială”.

Jared Isaacman are 41 de ani și va finanța mai multe misiuni ale programului Polaris. Sarah Gillis de la SpaceX are 30 de ani și se ocupă de pregătirea viitorilor astronauți care vor ajunge în spațiu cu capsulele Crew Dragon.

Averea lui Jared Isaacman este de 1,9 miliarde dolari, conform datelor Forbes. El nu a spus public cât a costat misiunea Polaris Dawn, dar costurile sunt de câteva sute de milioane de dolari.

Misiunea – finanțată de miliardarul Jared Isaacman, dar și de SpaceX, ține în total cinci zile – a bifase deja un record: cea mai înaltă orbită pe care a ajuns vreodată o capsulă cu echipaj în ultima jumătate de secol.

Miliardarul Jared Isaacman și Sarah Gillis, inginer la SpaceX, au ieșit pe rând din capsulă câte 10 minute, astfel încât doar unul dintre a fost afară la un anumit moment. Cele mai noi informații despre misiune pot fi văzute pe contul SpaceX de pe rețeaua X.

Aproape 110 minute au durat toate etapele, inclusiv depresurizarea și represurizarea capsulei. Totul s-a întâmplat la o altitudine de 700 km, aproape dublu față de cea la care se află Stația Spațială Internațională, scrie AFP.

Sarah Gillis iese din capsula Dragon Foto AFP / AFP / Profimedia

Joi s-a petrecut activitatea extravehiculară. Era inițial programată pentru ora României 10.23, dar a fost apoi mutată cu trei ore și jumătate mai târziu.

Ceilalți doi membri ai echipajului – Scott Poteet și Anna Menon – au rămas în capsulă pentru a supraveghea „cordoanele ombilicale” care le dau celor doi din afară oxigen și cei oamenii rămași în navetă vor aveau sarcina esențială de a monitoriza toți parametrii, pentru a nu se întâmpla o tragedie. Dacă af fi apărut probleme, activitatea putea fi întreruptă și cei doi revin în capsulă.

Cine sunt cei doi oameni care au rămas în capsulă? Anna Menon are 38 de ani și este inginer la SpaceX, în timp ce Scott Poteet are 50 de ani și a fost pilot US Air Force și are gradul de locotenent-colonel.

Capsula a fost depresurizată complet în timpul acestei activități. Deoarece nava NU este echipată cu un sas, întregul echipaj a fost expus la vidul spațial, odată ce trapa a fost deschisă, așa că sunt esențiale vieții costumele. Sasul este compartimentul care, la nave spațiale și la submarine, poate comunica alternativ cu alte încăperi ori cu exteriorul.

Scopul acestei ieșiri în spațiu este de a testa noile costume spațiale ale SpaceX, iar astronauții le vor da inginerilor feedback, pentru eventuale modificări de design la costume, în vederea misiunilor viitoare.

Este prima oară când o ieșire extravehiculară în spațiu este finanțată de sectorul privat. Până acum, toate au fost finanțate de guverne, iar primul „spacewalk” a fost în 1965. Nu a murit niciun astronaut în timpul unei astfel de activități, dar au fost cazuri (foarte puține) în care au fost aduși înapoi din cauza apariției unor probleme tehnice.

Cea ma lungă activitate extravehiculară a durat aproape nouă ore, fiind efectuată în 2001 de doi astronauți NASA. Doi taikonauți chinezi au izbutit o ieșire de peste opt ore lungime în acest an, iar cea mai lungă ieșire a rușilor a fost în 2018, tot de peste opt ore, conform Wikipedia.