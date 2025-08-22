Mister în China, care s-a deconectat o oră de la internetul global dintr-un motiv necunoscut

„Marele Firewall Chinezesc”, sistemul amplu de cenzură a internetului implementat de Beijing, pare să fi înregistrat o problemă care a dus la deconectarea țării de la majoritatea internetului global miercuri, relatează The Register.

Întreruperea a fost observată de un grup de activiști numit „Great Firewall Report”, care afirmă că pana a afectat tot traficul către portul TCP 443 – portul standard folosit pentru conexiunile la internet.

„Între aproximativ 00:34 și 01:48 (ora Beijingului), pe 20 august 2025, Marele Firewall al Chinei a prezentat un comportament anormal, injectând necondiționat pachete TCP RST+ACK falsificate pentru a perturba toate conexiunile pe portul TCP 443”, a scris grupul într-un mesaj făcut public.

În rețelele de calculatoare, comunicarea prin TCP („Transmission Control Protocol”) se face prin pachete care conțin un „header” (antet) cu diverse „flag”-uri (bifări) ce arată starea conexiunii. Două dintre aceste flag-uri sunt: RST (Reset) care semnalizează că o conexiune trebuie închisă imediat. Se folosește atunci când ceva nu merge bine (de exemplu, serverul respinge conexiunea); ACK („Acknowledgment”) – confirmă primirea datelor. Aproape toate pachetele după stabilirea conexiunii conțin ACK.

Transmiterea unor pachete TCP RST+ACK reprezintă o modalitate de a închide brusc o conexiune, iar firewall-urile sau cenzura pe internet folosesc această tehnică pentru a bloca traficul.

Pana de internet nu a făcut doar site-urile din afara Chinei indisponibile

Această perturbare a însemnat că internauții chinezi nu au putut accesa majoritatea site-urilor găzduite în afara Chinei. Incidentul a blocat, de asemenea, și alte servicii care se bazează pe portul 443 în condițiile în care multe servicii trebuie să comunice cu servere sau surse de informații din afara Chinei din motive operaționale. De exemplu, Apple și Tesla folosesc portul pentru a se conecta la servere externe care alimentează unele dintre serviciile lor de bază.

China ridică uneori nivelul de cenzură în timpul unor evenimente despre care nu dorește ca populația să afle precum aniversarea masacrului din piața Tiananmen. Însă în cazul de față nu există niciun motiv clar pentru care autoritățile de la Beijing și-ar fi dorit să întrerupă conexiunea la internetul global.

Great Firewall Report consideră că dispozitivul care a implementat blocajul „nu se potrivește cu amprentele digitale ale niciunui dispozitiv cunoscut al Marelui Firewall al Chinei”, sistemul de cenzură al Beijingului.

Grupul crede, așadar, că incidentul „a fost cauzat fie de un nou dispozitiv al acestuia, fie de un dispozitiv deja cunoscut care funcționa într-o stare neobișnuită sau configurată greșit”. Prin urmare, este posibil ca autoritățile chineze să își fi testat capacitatea de a bloca portul 443 sau ca o persoană responsabilă de gestionarea sistemului să fi comis o greșeală.

O problemă cu internetul a fost înregistrată în Pakistan cu câteva ore înainte

Site-ul tech The Register notează, în lipsa unei explicații concludente, că nu este prima dată când Marele Firewall al Chinei s-ar fi defectat și că regimul general de cenzură al Beijingului este imperfect, atât din cauza erorilor tehnice, cât și a celor birocratice.

Cu toate acestea, se crede că China a împărtășit în secret tehnologia din spatele Marelui Firewall cu alte națiuni.

Jurnaliștii de la The Register menționează acest lucru deoarece se crede că Pakistanul și-a implementat propria versiune a Firewall-ului și, potrivit firmei de monitorizare a internetului NetBlocks, a experimentat o scădere masivă a traficului local de internet cu câteva ore înainte de incidentul legat de portul 443 din China.