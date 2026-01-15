Misterul exploziei de la Poliția din Lugoj. O echipă de specialiști, chemată să descopere cum a sărit în aer clădirea

Anchetatorii încearcă să afle care a fost cauza exploziei de miercuri dimineața care a dus la prăbușirea clădirii în care funcționa Biroul de Cazier Judiciar din curtea Poliției Rutiere din Lugoj.

Explozia a fost așa de puternică încât imobilul a fost pus la pâmânt. În total, trei polițiști au fost afectați de deflagrație. Doi au suferit arsuri, dintre care unul a rămas internat cu arsuri de gradele 3 și 4 la nivelul capului și mâinilor. Cel de-al treilea a avut un atac de panică.

În momentul deflagrației, mai multe persoane civile se aflau pe stradă, care au scăpat teferi, potrivit publicației locale Opinia Timișoarei.

Suflul exploziei a avariat și o autospecială parcată lângă sediul poliției și geamurile unor blocuri din vecinătate.

După incident, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pe mai multe străzi. Au fost blocate străzile din jur, s-a instituit un perimetru de siguranţă, şi au început cercetările.

Specialişti de la INSEMEX Petroşani au fost chemați să facă cercetarea, existând suspiciuni că în subteran ar exista o pungă de gaz, în condiţiile în care clădirea în care a avut loc deflagraţia nu este racordată la reţeaua de gaze.

„Nu ştim cu siguranţă ce s-a întâmplat….Măsurătorile CBRN efectuate au arătat valori de 2 sau 3 ori mai mari decât cele normale. În zonele unde am identificat valori crescute, am evacuat şi populaţia. Aproximativ 31 de persoane au fost evacuate“, a declarat Mr. Daniel Miluţ, comandant Detaşamentul de Pompieri Lugoj, citat de News.ro.

Echipele ISU şi INSEMEX vor face analize şi verificări pe întreg perimetrul, urmând să se ia o decizie oficială privind reluarea alimentării cu gaze, dar și pentru a stabili circumstanţele exacte în care s-a produs deflagraţia.

Comisarul şef Paul Podăriţă, şef Serviciul Investigaţii Criminale din IPJ Timiş, a declarat că a fost întocmit un dosar penal pentru patru infracţiuni: vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă şi două infracţiuni referitoare la nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

Imagini publicate de Opinia Timișoarei arată amploarea dezastrului.

Podăriţă a precizat că imobilul în care s-a produs deflagraţia nu era racordat la sistemul de gaz şi nu are legătură cu clădirea principală a Poliţiei Lugoj, deşi este o anexă a acestei clădiri unde erau desfăşurate activităţi de Cazier şi de Poliţie Rutieră.

„La momentul de faţă este asigurat un perimetru pentru cinci străzi, un perimetru de siguranţă care va fi extins sau restrâns în funcţie de concluziile colegilor specialişti de la firma de gaze sau colegilor de la ISU. Centrala pe gaz pentru asigurarea încălzirii de la nivelul Poliţiei Lugoj, aflată în clădirea principală, a avut o verificare inclusiv în data de ieri, şi în urma concluziilor s-a stabilit că nu are nicio legătură cu deflagraţia produsă la clădirea anexă”, a precizat şeful Serviciul Investigaţii Criminale din IPJ Timiş.