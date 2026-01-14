Explozie la Poliția Rutieră din Lugoj. Trei angajați răniți

Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți, miercuri dimineața, într-o deflagrație care a avut loc într-o anexă a Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, transmite Agerpres.

„Dintre cele trei victime, un coleg a ajuns la spital, cu arsuri. Așteptăm concluziile celor de la ISU Timiș”, au declarat reprezentanții Biroului de presă al Poliției Timiș.

ISU Timiș a fost solicitat să intervină în urma unei deflagrații, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcționa serviciul cazier. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri.

În urma deflagrației, au rezultat trei victime, dintre care un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. O altă persoană este evaluată medical la fața locului, prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior, iar o alta a avut atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului, arată o informare de presă a ISU Timiș.

La fața locului se deplasează și echipajul CBRN din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, pentru măsurători specifice.