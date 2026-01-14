VIDEO Momentul în care sediul Poliției Rutiere din Lugoj explodează. Clădirea s-a prăbușit

Trei polițiști au fost răniți, dintre care doi au ajuns la spital, în urma deflagrației de miercuri dimineață din curtea Poliției Lugoj, iar o autospecială a fost avariată.

Cei doi polițiști care au ajuns la spital se află în stare stabilă, unul cu arsuri la nivelul feței și al membrelor și membrelor superioare, iar altul cu atac de panică, conform Agerpres.

Cel de-al treilea polițist este șeful Biroului Rutier Lugoj și a primit îngrijiri medicale la fața locului, din partea echipajului ISU Timiș.

În deflagrație au fost distruse două autovehicule, inclusiv o autospecială a poliției, iar mai multe geamuri ale unui bloc de locuințe din vecinătate s-au spart, potrivit Poliției Timiș.

Miercuri dimineața, la o anexă care aparține sediului principal al Poliției Municipiului Lugoj a avut loc o deflagrație neurmată de incendiu.

În cadrul anexei își desfășurau activitatea polițiști din cadrul Biroului Cazier și Evidență Operativă, la momentul exploziei fiind prezent în interior doar polițistul care a suferit arsuri și a fost transportat la spital în stare stabilă.

În urma exploziei, a fost afectată o altă anexă-sediul Biroului Rutier, din aceasta fiind afectați șeful Biroului Rutier, care a suferit un atac de panică, și un alt coleg.

Au fost evacuate toate persoanele din sediului Poliției Municipiului Lugoj și sunt efectuate verificări pentru a se stabili cauzele și împrejurările producerii acestui incident.

Înregistrarea video cu momentul în care s-a produs explozia a fost publicată de Lugoj Info. Clădirea a fost pusă la pământ în urma deflagrației.

Potrivit imaginilor filmate de o altă cameră de supraveghere publicate de Sursa de Vest, pe strada unde se afla clădirea erau mai multe persoane care au început să fugă în momentul în care sar bucăți din imobil.

Publicația locală Opinia Timișoarei a publicat imagini de la intervenția pompierilor chemați la fața locului.