Mitul echilibrului între viața profesională și cea personală, demontat de CEO-ul unei companii de AI / „Este de neînteles că oamenii cred că pot avea succes cu 38 de ore lucrate pe săptămână”

Giganții din Silicon Valley și Wall Street spun că programul zilnic de opt ore de muncă nu te va duce în vârful ierarhiei, iar un program intens este esențial pentru oricine dorește să reușească în afaceri, potrivit revistei de business Fortune.

„Ideea că poți atinge cumva excelența, că poți construi ceva extraordinar lucrând 38 de ore pe săptămână și având un echilibru între viața profesională și cea personală, mi se pare de neînțeles”, a subliniat recent Andrew Feldman, cofondator și CEO al companiei Cerebras, specializată în cipuri AI, cu o valoare de 8,1 miliarde de dolari, în podcastul 20VC care se concentrează pe capital de risc și finanțarea startup-urilor. „Nu este adevărat în niciun aspect al vieții”.

În timp ce mulți angajați americani fac presiuni pentru reducerea săptămânii de lucru, fondatorii Americii rămân fideli culturii „grindset” (n.r. o mentalitate axată pe muncă extremă, adesea în detrimentul bunăstării personale și al relațiilor) ca formulă pentru succesul de trilioane de dolari. Feldman este doar unul dintre mulți lideri de afaceri, printre care se numără și cofondatorul Google, Sergey Brin, și investitorul Shark Tank, Kevin O’Leary, care subliniază adevărul dur al succesului.

Desigur, profesioniștii pot să se limiteze la o săptămână de lucru de 40 de ore și să fie totuși fericiți, dar CEO-ul Cerebras a precizat că ei nu vor fi cei care vor introduce pe piață produse care vor defini o generație.

„Poți avea o viață minunată. Poți face multe lucruri cu adevărat bune și există multe căi către fericire”, a continuat Feldman. „Dar calea către a construi ceva nou din nimic și a-l face minunat nu este munca cu jumătate de normă. Nu este vorba de 30, 40, 50 de ore pe săptămână. Este vorba de fiecare minut din viață. Și, desigur, există costuri”.

Mitul echilibrului între viața profesională și cea personală – și „punctul ideal” de 60 de ore

Liderii de top au demontat mitul echilibrului între viața profesională și cea personală; CEO-ul Zoom, Eric Yuan, le-a spus angajaților că „nu există nicio modalitate” de a atinge armonia între cele două, deoarece „munca este viață, viața este muncă”.

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a afirmat că pentru a fi „excelent în orice” este nevoie de o concentrare exclusivă în anumite momente. La rândul său, cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a avertizat că lansarea unei start-up-uri necesită renunțarea la maratoanele de Netflix după programul de lucru.

„Dacă aud vreodată un fondator spunând: «Așa am o viață echilibrată», înseamnă că nu este hotărât să câștige”, a declarat Hoffman în cadrul cursului „How to Start a Startup” de la Universitatea Stanford, în 2014. „Singurii fondatori cu adevărat mari sunt cei care spun: «Voi da totul pentru a realiza acest lucru»”.

Antreprenorii care doresc să-și ducă afacerile la un nivel superior se pot întreba unde să tragă linia și să se deconecteze de haosul din jur — iar unii fondatori din Silicon Valley au respins programul toxic de lucru de 100 de ore pe săptămână. Dar pare să existe un consens general că programul de lucru de la 9 la 5 nu va duce la o ascensiune profesională rapidă.

Khozema Shipchandler, CEO-ul companiei Twilio, cu o valoare de 17 miliarde de dolari, își acordă doar opt ore sâmbăta pentru a nu se gândi la muncă. Shipchandler a declarat pentru Fortune că „fiecare dintre noi trebuie să facă anumite alegeri în ceea ce privește viața profesională și personală” și că oamenii pot alege să se dedice hobby-urilor și să-și petreacă serile pentru ei înșiși – cu toate acestea, el „nu a vorbit niciodată cu un coleg” care să nu aibă același program ca el.

De asemenea, campioana de tenis Serena Williams a spus că antreprenorii trebuie să „lucreze 28 de ore din 24” în fiecare zi, iar multimilionarul O’Leary i-a sfătuit pe cei care înființează o companie să „uite de echilibru… Veți lucra 25 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, pentru totdeauna”. Antreprenorii începători nu pot lua sfaturile lor la propriu, dar un lider a lămurit cât de multe ore ar trebui să lucreze oamenii în realitate.

Lecția pentru majoritatea tinerilor profesioniști

La începutul acestui an, miliardarul și informaticianul Brin le-a spus angajaților Google Gemini că „60 de ore pe săptămână este punctul optim al productivității”, iar experții în domeniul forței de muncă spun că, de fapt, este vorba despre a face un efort suplimentar.

„Lecția pentru majoritatea tinerilor profesioniști este că, dacă vrei să avansezi, nu vei ajunge acolo cu 40 de ore pe săptămână”, a declarat Dan Kaplan, co-director al departamentului CHRO la ZRG Partners, pentru revista Fortune la începutul acestui an. „O parte din pericolul comentariului despre săptămâna de lucru de 60 de ore este că, de fapt, nu este vorba despre 60 de ore. Este vorba despre a munci în plus până când treaba este terminată”.

În timp ce antreprenorii sunt în conflict cu privire la numărul exact de ore pe care ar trebui să le lucreze pentru a atinge productivitatea optimă, Feldman a declarat pentru Fortune că nu există un număr magic. În schimb, accentul ar trebui să fie pus pe realizarea lucrurilor.

„Nu este vorba despre numărul de ore lucrate”, explică Feldman. „Este vorba despre pasiune și dedicare totală muncii. Este vorba despre dorința de a schimba lumea, de a fi cel mai bun posibil și de a-ți ajuta echipa să fie cea mai bună posibil”, sune CEO-ul companiei de AI.

