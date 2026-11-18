Traian Băsescu a comentat întâlnirea pe care o vor avea președinții Statelor Unite, Chinei și Rusiei, joi, la Shenzen, și a spus că „principala miză va fi o discuție cu privire la arsenalele nucleare”.

„Categoric, miza nu este împărțirea lumii”, a declarat fostul președinte al României, miercuri, la B1 TV, în ajunul summitului din China.

El a adăugat că „nici războiul din Ucraina nu e miza principală, cum nici războiul din Iran, din Orientul Mijlociu, nu este miză principală”.

„Aici, principala miză va fi o discuție cu privire la arsenalele nucleare, având în vedere că cele două mari tratate dintre Rusia și Statele Unite au expirat”, a continuat Băsescu.

În schimb, Băsescu consideră că despre un subiect ca Taiwanul, insulă democratică autoguvernată pe care China o revendică drept propriul teritoriu, „n-au cum să discute” la summitul de joi de la Shenzen.

„Dacă vor să plece certați, e suficient să spună «Taiwan» și vor pleca certați de acolo americanii cu chinezii”, a punctat el.

„Cele două mari tratate” indicate de Traian Băsescu

Fostul șef al statului român a vorbit, în primul rând, despre Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF).

„Acoperea restricțiile pe teritoriul Europei ale rachetelor cu rază medie de acțiune, fie că sunt rachete cu încărcătură nucleară sau nu, dar erau interzise pe teritoriul Uniunii Europene. E vorba de rachete cu rază de acțiune între 500 și 5.500 de kilometri. Deci rachetele rusești erau dincolo de Urali. Pericolul cu rachetele cu rază medie de acțiune este că sunt lansate de la distanțe mici, practic, și timpul de la lansare la lovire este destul de scurt. Acest tratat a expirat pe 2 august 2019 și n-a fost reînnoit”, a explicat Băsescu.

Cel de-al doilea tratat este New START.

„Al doilea tratat este cel care vizează tratatul pentru reducerea armelor nucleare strategice – și acest tratat vizează rachetele intercontinentale, lansate și de pe submarine, și de la sol, și de pe rampe de lansare. Acest tratat a expirat în 2026, pe 5 februarie. Trump a refuzat extinderea sine die a acestui tratat, deși Moscova a propus acest lucru. De ce a refuzat? A invocat tot timpul că și China trebuie să fie parte a viitoarelor tratate de dezarmare nucleară”, a adăugat Băsescu.

„Din punctul nostru de vedere, este clar că România trebuie să insiste ca cele două tratate care au expirat să fie repuse în funcțiune, renegociate și să reintre în vigoare”, a mai afirmat fostul președinte.