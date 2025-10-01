Miza opozitiei vehemente a lui Viktor Orban față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. „Este prea mult”

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, vorbește cu presa la sosirea sa la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern ai UE, la Palatul Christiansborg din Copenhaga, Danemarca, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia

La sosirea la summitul de la Copenhaga care se desfășoară miercuri, premierul ungar Viktor Orban a reiterat, într-o manieră vehementă, că Budapesta se opune în continuare ideii de a accepta ca Ucraina să devină membru al Uniunii Europene.

„Ungurii nu ar dori să aparțină aceluiași format de integrare, fie el militar, precum NATO, sau politico-economic, precum Uniunea Europeană, alături de ucraineni. Așadar, propunerea mea, propunerea Ungariei, este să avem un acord strategic (cu Ucraina) și nu o aderare”, a declarat Orban, citat de The Guardian.

„Ucraina este o țară eroică. Trebuie să o sprijinim. Nu există nicio îndoială în privința asta. Întrebarea este cum o facem. Aderarea este prea mult”, a adăugat premierul ungar.

Orban a subliniat că aceasta nu este părerea lui, ci „o decizie a poporului ungar”.

Orban invocă războiul și banii europeni

Întrebat în repetate rânduri despre opoziția lui față de posibila apartanență a Ucrainei la blocul comunitar, șeful guvernului de la Budapesta a insistat că opinia lui este că „nu ar trebui să existe deloc o aderare”.

„Nimeni nu știe ce se va întâmpla peste 100 de ani… dar astăzi răspunsul este evident nu, nu aderarea… asta ar însemna, în primul rând, că războiul ar ajunge în Uniunea Europeană; în al doilea rând, banii din Uniunea Europeană ar merge către Ucraina. Ambele ar fi rele”, a susținut el.

El a respins, de asemenea, sugestiile potrivit cărora blocul comunitar poate schimba regulile privind deschiderea negocierilor cu aderare a țărilor candidate pentru a ocoli veto-ul Ungariei.

„Există o procedură legală, stabilită strict, privind modul de procedare. Trebuie să ne conformăm acesteia. Aceasta înseamnă o decizie unanimă”, a subliniat premierul ungar.

Orban și-a apărat, de asemenea, afirmațiile anterioare, în care susținea că Ucraina nu mai este o țară suverană.

El a precizat: „Ei nu au bani pentru a se întreține. Noi plătim armata, noi plătim birocrația publică, noi plătim pensiile, noi plătim totul. Dacă ești plătit de altcineva, nu ești o țară suverană. Nu este o afirmație morală, este doar un fapt financiar.”

Premierul maghiar a oferit, de asemenea, un sfat Danemarcei cu privire la recentele incursiuni ale dronelor în spațiul său aerian, spunând că recomandarea lui ar fi să „le doboare”.

Fico nu participă la summit din motive medicale

În schimb, un alt lider politic european considerat un apropiat al Moscovei, premierul slovac Robert Fico, nu va participa la summitul informal al Uniunii Europene de la Copenhaga, din motive medicale legate de tentativa de asasinat căreia i-a fost victimă anul trecut, a anunțat cabinetul său, potrivit Agerpres.

„Premierul a prezentat scuze pentru neparticiparea sa la reuniunea informală a Consiliului European și la summitul Comunității Politice Europene, din cauza problemelor de sănătate legate de tentativa de asasinat”, a declarat Alexander Kovac, reprezentant al guvernului de la Bratislava.

Liderii statelor Uniunii Europene iau parte miercuri, la Copenhaga, la un Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.

Reuniunea informală din capitala daneză este condusă de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduită de șefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Ea va fi urmată joi de reuniunea Comunității Politice Europene, ce reunește lideri din toată Europa.

Participanții vor purta discuții privind modul de consolidare a apărării Europei, inclusiv având în vedere recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în mai multe state membre.

Liderii statelor UE vor dezbate căile în care pot sprijini în continuare Kievul pentru a obține o pace justă și durabilă. UE a jucat un rol de prim plan în ceea ce privește furnizarea de sprijin critic pentru Ucraina.

Până în prezent, UE și statele sale membre au contribuit cu peste 173,5 miliarde de euro sub formă de asistență pentru Ucraina.

De asemenea, liderii țărilor membre vor purta discuții privind calea Ucrainei către UE, inclusiv privind eforturile de reformă ale Ucrainei și măsurile luate în vederea aderării.

Noi tensiuni între Budapesta și Kiev

La finalul săptămânii trecute, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a estimat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei, a relatat Reuters.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să o ia razna din cauză că este anti-ungar”, a scris Szijjarto pe Facebook. „El vede acum monștri”, a adăugat șeful diplomației ungare despre președintele Ucrainei.

Zelenski, anterior pe rețelele de socializare, a spus că drone de recunoaștere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spațiul aerian al Ucrainei.

„Evaluările preliminare sugerează posibile acțiuni de recunoaștere asupra potențialului industrial din zonele de graniță ale Ucrainei”, în apropierea Ungariei, a adăugat Zelenski.

El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariții ale dronelor și nici când au avut loc, menționând doar că au fost „recente” și că a cerut armatei sale „rapoarte urgente despre toate incidentele înregistrate”.

Tot vineri, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă față de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două țări.

În iulie, Ungaria a interzis accesul pe teritoriul său pentru doi colonei și un general din armata ucraineană implicați în procesul de recrutare forțată în care, potrivit Budapestei, un etnic maghiar a fost ucis în bătaie de ofițeri recrutori ucraineni.

O lună mai târziu, guvernul premierului ungar Viktor Orban i-a interzis de asemenea intrarea în Ungaria comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, care a coordonat atacurile asupra conductei ruse Drujba, prin care Ungaria și Slovacia importă petrol din Rusia. Acest comandant provine de asemenea din rândurile comunității maghiare din Ucraina.