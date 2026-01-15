Miza primei întâlniri față în față dintre Trump și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace

Maria Corina Machado, salutându-și susținătorii, după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump la Washington, joi, 15 ianuarie 2026. Credit: Pablo Martinez Monsivais / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire joi cu Maria Corina Machado, opozanta care a fugit din Venezuela, pe mare, în luna decembrie, iar întrevederea poate influența modul în care va încerca liderul Statelor Unite să modeleze viitorul politic al țării latino-americane, a scris Reuters.

A fost prima întâlnire față în față dintre cei doi. După ce a plecat de la Casa Albă, Machado le-a spus reporterilor că întrevederea a decurs „grozav”, însă nu a oferit detalii despre conversația care a părut să dureze puțin peste o oră.

Când vizita era încă în desfășurare, secretara de presă a Casei Albe a spus că Trump voia să o întâlnească pe Machado, dar a rămas fidel analizei sale „realiste” conform căreia opozanta venezueleană nu beneficiază pe termen scurt de susținerea necesară pentru a-și conduce țara.

Maria Corina Machado încearcă să se asigure că va avea un rol în guvernarea națiunii sale în viitor, notează Reuters.

„Știu că președintele aștepta cu nerăbdare această întâlnire și se aștepta să fie o discuție bună și pozitivă”, le-a spus Karoline Leavitt reporterilor, descriind-o pe Machado drept „o voce remarcabilă și curajoasă pentru mulți dintre oamenii din Venezuela”.

Trump a declarat că se concentrează pe reconstrucția economică a Venezuelei și pe asigurarea accesului american la petrolul țării. La o zi operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro din 3 ianuarie, el și-a exprimat îndoiala că Machado ar avea susținerea necesară pentru a reveni în țară și a guverna: „Nu are sprijinul sau respectul din interiorul țării”.

În schimb, liderul american a lăudat-o în mai multe rânduri pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, spunând că interacțiunea cu ea a fost una foarte bună.

Dorit de Trump, Premiul Nobel a fost câștigat de Machado

În decembrie, Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, o distincție pe care Donald Trump și-o dorea de multă vreme. Opozanta venezueleană a spus că „i-ar plăcea” să i-l acorde personal președintelui american, însă Institutul Nobel norvegian a precizat ulterior că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat.

După ce a ieșit de la întâlnirea cu Trump, Machado a refuzat să spună dacă i-a prezentat premiul președintelui.

Întrebat miercuri de Reuters dacă și-ar dori să îi dea opozanta venezueleană premiul, liderul Statelor Unite a răspuns: „Nu, nu am spus asta. Ea a câștigat Premiul Nobel pentru Pace”.

„Este o femeie foarte drăguță. Cred că vom discuta doar chestii de bază”, a mai declarat el.