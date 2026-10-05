Mo Gawdat și alți 20 de experți AI urcă pe scena IQ Digital Summit Bucharest. Care e programul zilei de 15 Octombrie?

Cum arată viitorul pe care inteligența artificială îl rescrie deja în business, pe piața muncii și în viața de zi cu zi?

Pe 15 octombrie 2026, la HALO Events Center, speakerii și invitații IQ Digital Summit Bucharest vor veni cu răspunsuri practice și idei concrete care să ne ajute să navigăm prin această etapă istorică fascinantă, dar plină de necunoscute.

Va fi o ediție diferită de toate cele de până acum, într-un format care își propune să iasă din tiparul conferințelor clasice de business

Sub un motto inspirat din universul Star Trek — „Change at AI Warp Speed” — am conceput summit-ul ca pe o călătorie multimedia cu know-how despre prezentul și viitorul modelat de AI: un concept hibrid, care combină evenimentul live și show-ul multimedia imersiv cu o componentă consistentă de knowledge-sharing și, desigur, oportunități de networking.

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