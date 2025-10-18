„Moartea fierului de călcat este iminentă”. De ce tot mai mulți oameni au renunțat să-și mai calce hainele

Generația Z se laudă pe rețelele de socializare că a decis în mod colectiv să renunțe la călcatul hainelor, dar oare acest lucru se datorează lipsei de timp, sustenabilității sau luptei împotriva perfecțiunii, se întreabă publicația spniolă El Pais, care a încercat să afle de la mai mulți specialiști de ce fierul de călcat a fost abandonat.

Cutele pe îmbrăcăminte au fost observate și în cercuri în care poate nu te așteptai să le vezi. Hainele care nu au fost niciodată călcate fac parte din imaginația creatoarei de modă Miuccia Prada, care chiar în colecția toamnă/iarnă 1998 a Miu Miu, o subsidiară a Prada, a prezentat pe podium modele vizibil șifonate.

Ea a avut aceeași viziiune în cadrul prezentării Prada din primăvara anului 2023. O idee pe care creatoarea italiană, una dintre cele mai influente persoane din industria modei, o imită și în propria garderobă. Un exemplu în acest sens a fost la prezentarea Prada din primăvara/vara anului 2024, când fusta ei maro era șifonată.

A fost nevoie de câteva generații pentru ca aceste gesturi ale Miuccia Prada să fie considerate mai puțin excentrice și mai mult normale, comentează publicația spaniolă.

Pentru generația Z, călcatul nu mai are sens

În prezent, generația Z este de acord că călcatul nu mai are sens. Iar cei din Gen Z cred atât de puternic în acest lucru, încât diverse meme și videoclipuri ale utilizatorilor de internet care arată haine șifonate repetă fraza: „Mă bucură foarte mult faptul că am încetat să ne mai călcăm hainele”.

Spray-urile pentru calcarea hainelor cu efect anti-cute, trucuri precum punerea cuburilor de gheață în mașina de spălat, țesăturile cu tehnologie de călcat activată termic sau obiceiul de a agăța un obiect de vestimentație pe un umeraș în timpul dușului pentru a lăsa aburul fierbinte să întindă țesăturile sunt câteva trucuri amintite de El Pais pentru a nu apela la călcatul tradițional.

Designerul spaniol Juan Avellaneda a explicat de ce unele persoane care fug de călcatul rufelor aleg aceste metode pentru a arăta totuși impecabil.

„Fierul de călcat are o reputație proastă, deoarece pare un proces lent și plictisitor, asociat în mare măsură cu «mamele și bunicile». Dar, în cele din urmă, tuturor ne place să arătăm bine. Această teamă este mai mult psihologică decât reală: asociem călcatul cu pierderea timpului, dar nu este adevărat. Este satisfăcător să vezi haine bine călcate și, în cazul meu, mi se pare imposibil să ies din casă cu haine șifonate. De aceea spray-urile, aparatele cu abur și trucurile casnice sunt atât de populare”, a spus Avellaneda.

Potrivit sondajelor, spaniolii pun călcatul hainelor pe primul loc în topul celor mai nepopulare activități casnice.

Modificări din pandemie

Sandra Castellanos, expertă în imagine personală, consideră că oamenii s-au schimbat în ultimii ani, având alte priorități, iar perioada din pandemie a accentuat această modificare.

„Astăzi, toată lumea caută practicitatea, iar ritualul călcatului s-ar putea să nu însemne asta pentru tinerii care au crescut într-un context al imediatului. Ei preferă să-și investească timpul în alte lucruri și aleg țesături care nu necesită întreținere sau îngrijire. În plus, pandemia a marcat o schimbare culturală: cutele au început să fie «normalizate» ca un gest mai relaxat în stilurile casual”, a explicat ea pentru S Moda.

Un influencer pe partea de modă, Rocío Vazquez, a dat un verdict radical: „moartea fierului de călcat este iminentă”.

„Creșterea elementelor sintetice în articolele noastre de îmbrăcăminte a făcut ca călcatul să devină chiar periculos. Ar putea rebeliunea împotriva călcatului să fie un răspuns la o societate care pare perfectă și idealizată în mass-media și pe rețele de socializare?”, se întreabă ea. „Îmbrăcămintea devine din ce în ce mai casual și relaxată, iar regulile care au dominat deceniile anterioare nu mai sunt valabile”, a apreciat ea.

Cu toate acestea, personalități publice, precum ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Diaz, consideră că călcatul este un moment de relaxare mentală. „Îmi place să calc, pentru că mă relaxează. Sunt foarte nervoasă și petrec ore întregi aproape în fiecare zi călcând”, a spus oficialul guvernului de la Madrid pentru Publico.

Pentru designerul spaniol Juan Avellaneda un alt motiv pentru care multă lumea renunță la călcat este lipsa timpului într-o societate agitată.

„Există o anumită reticență față de timpul necesar pentru călcat și chiar față de spațiul fizic necesar pentru aceasta. Fierul de călcat reprezintă ceva vechi, iar acum căutăm practicitatea oferită de vaporizatoare, spray-uri, centrifugare ușoară, țesături care nu se șifonează, chiar dacă nu știm din ce sunt făcute… Și asta pentru că ne place să arătăm bine, dar nu vrem să depunem efortul necesar pentru a călca”, a subliniat Castellanos.

„Spală pentru a nu călca”

Fondatoarea unei companii de servicii casnice, Pia Nieto, a explicat conceptul său „spală pentru a nu călca”. Secretul, spune ea, este să spălăm hainele la 30 de grade, cu o cantitate mai redusă de detergent,centrifugarea să nu depășească 800 de rotații pe minut și să întindem bine hainele apoi.

Pe de altă parte, activiștii de mediu salută acest nou trend, invocând prevenirea încălzirii globale. „Este ca și cum s-ar planta șapte copaci, ca și cum s-ar absorbi dioxidul de carbon produs de șapte mașini și s-ar genera oxigenul necesar unei persoane timp de opt ore” a spus Juan Carr, voluntar al Red Solidaria.

Însă, indiferent de motive, specialiștii spun că există momente în care cutele nu își au locul pe hainele noastre, cum ar fi evenimentele formale, nunțile sau galele, interviurile și întâlniri la nivel înalt.

Sursă foto: Dreamstime.com