Mobilizare pentru a treia zi la rând în apropiere de „palatul lui Putin”, unde o dronă ucraineană a provocat un uriaș incendiu de pădure

Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat în urmă cu câteva zile de fragmente de dronă ucraineană, în apropiere de „palatul” care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre, relatează France Presse.

Autorităţile din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi căderea unei drone care a provocat un incendiu într-o „zonă forestieră” din apropiere de oraşul Ghelendjik.

În această zonă se află o reşedinţă luxoasă supranumită „palatul lui Putin”, dar cu care preşedintele rus neagă orice legătură.

Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a afirmat sâmbătă că peste 400 de pompieri acționează în continuare pentru stingerea incendiului din apropiere de Ghelendjik.

Imagini video publicate vineri de minister arată cum flăcările mistuie copacii, solul este acoperit de cenuşă, iar un elicopter transportă apă în regiune.

Nimic nu indică pentru moment că incendiul ameninţă direct „palatul lui Putin”, pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat deloc în diverselor lor comunicate.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi – decedat între timp în închisoare, în circumstanţe încă neclare – a publicat în 2021 o anchetă în care îl acuza pe Vladimir Putin că este proprietarul acestui imens domeniu situat într-o zonă turistică de pe ţărmul Mării Negre.

Acest ansamblu fastuos, finanţat prin corupţie, ar avea, între altele, o plantaţie de viţă de vie, un teren de hochei pe gheaţă sau chiar un cazinou, potrivit acestei anchete.

Vladimir Putin a negat mereu că ar fi proprietarul acestui domeniu.

Palatul lui Vladimir Putin de la Ghelendjik.

Ucraina, care luptă din 2022 împotriva unei invazii rusești de amploare pe teritoriul său, se apără lovind Rusia cu drone.

Aceste lovituri ale ucrainenilor au modificat obiceiurile lui Vladimir Putin, potrivit site-ului rusesc de investigaţii Proekt.

Temându-se pentru siguranţa sa, Putin ar fi încetat de exemplu să mai meargă în stațiunea Soci, care se află în raza de acţiune a dronelor, a relatat această publicație citând surse anonime.

Dezvăluirea palatului lui Putin a scos mii de ruși în stradă

Dezvăluirea palatului construit cu fonduri de la oameni de afaceri ruși a declanșat proteste masive în Rusia, mii de persoane fiind arestate în marile orașe ale țării la momentul respectiv. Scandalul a fost atât de mare încât însuși Putin a negat orice asociere a sa și a rudelor sale cu palatul, deși președintele rus nu comentează aproape niciodată astfel de subiecte.

Un an mai târziu, echipa de investigatori a lui Navalnîi a publicat noi imagini din interiorul palatului, care arătau luxul opulent al acestuia. Noi imagini cu camera ascunsă au fost publicate de Fundația Anticorupție fondată de Navalnîi în luna mai a anului trecut, la câteva luni după moartea disidentului rus într-o colonie penală din Siberia.

Site-ul de investigații Meduza amintește la rânsul său de informațiile potrivit cărora Vladimir Putin a încetat să mai zboare spre Soci, orașul din Krasnodar unde se află aeroportul regiunii, din cauza temerilor pentru viața sa.

Înainte de război, el obișnuia să petreacă acolo aproximativ o lună pe an, la o reședință separată pe care o are în regiune, mai ales în perioada septembrie-noiembrie. De asemenea, avea o tradiție de a sărbători la Soci ziua de naștere a presupusei sale amante, fosta gimnastă Alina Kabaeva, care e născută pe 12 mai.

În primul an al războiului cu Ucraina, Putin a continuat să zboare la Soci fără să-și schimbe obiceiurile. Totul s-a schimbat dramatic în 2023, când dronele ucrainene au început să atace obiective din oraș.