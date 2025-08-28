O dronă ucraineană a ajuns până aproape de palatul lui Vladimir Putin de la Marea Neagră, provocând un incendiu uriaș. Peste 20 de persoane au fost evacuate cu barca

Un incendiu major a izbucnit din cauza unei drone ucrainene pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar a Rusiei, în apropierea palatului uriaș al președintelui Vladimir Putin de la Ghelendjik, relatează Meduza și alte mass-media în limba rusă.

Sediul operațional al Teritoriului Krasnodar a raportat joi prăbușirea unei drone în apropierea satului Krinitsa. Agenția notează că aceasta se află la 10 kilometri de Capul Idokopas, locul unde se află palatul.

Potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență, incendiul a cuprins o suprafață de 3,2 hectare. Acesta a anunțat de asemenea că 23 de persoane au rămas blocate din cauza flăcărilor și au fost evacuate cu barca. Despre situație a scris inclusiv TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, fără a menționa locuința președintelui rus de aici.

Falling drone debris caused a wildfire in Russia’s southern city of Gelendzhik, which initially engulfed 200 square meters, the Krasnodar Region’s crisis center said: https://t.co/l3uZdK6Dk7 pic.twitter.com/Dg9z8CUh9T — TASS (@tassagency_en) August 28, 2025

TASS afirmă că persoanele evacuate din zonă au fost turiști.

Palatul lui Putin, un ansamblu de 18.000 de metri pătrați aflat într-un complex de 7.000 de hectare, este dotat printre altele cu podgorii, o sală de hochei pe gheață și chiar un cazinou, după cum a arătat o investigație de două ore publicată de fostul disident rus Alexei Navalnîi la sfârșitul lui ianuarie 2021, la scurt timp după ce a fost arestat pe aeroport la întoarcerea în Rusia.

Palatul lui Vladimir Putin de la Ghelendjik, pe coasta Mării Negre, FOTO: WillWest News / Profimedia Images

Dezvăluire palatului lui Putin a scos mii de ruși în stradă

Dezvăluirea palatului construit cu fonduri de la oameni de afaceri ruși a declanșat proteste masive în Rusia, mii de persoane fiind arestate în marile orașe ale țării la momentul respectiv. Scandalul a fost atât de mare încât însuși Putin a negat orice asociere a sa și a rudelor sale cu palatul, deși președintele rus nu comentează aproape niciodată astfel de subiecte.

Un an mai târziu, echipa de investigatori a lui Navalnîi a publicat noi imagini din interiorul palatului, care arătau luxul opulent al acestuia. Noi imagini cu camera ascunsă au fost publicate de Fundația Anticorupție fondată de Navalnîi în luna mai a anului trecut, la câteva luni după moartea disidentului rus într-o colonie penală din Siberia.

Site-ul de investigații Meduza amintește totodată de informațiile potrivit cărora Vladimir Putin a încetat să mai zboare spre Soci, orașul din Krasnodar unde se află aeroportul regiunii, din cauza temerilor pentru viața sa.

Înainte de război, el obișnuia să petreacă acolo aproximativ o lună pe an, la o reședință separată pe care o are în regiune, mai ales în perioada septembrie-noiembrie. De asemenea, avea o tradiție de a sărbători la Soci ziua de naștere a presupusei sale amante, fosta gimnastă Alina Kabaeva, care e născută pe 12 mai.

În primul an al războiului cu Ucraina, Putin a continuat să zboare la Soci fără să-și schimbe obiceiurile. Totul s-a schimbat dramatic în 2023, când dronele ucrainene au început să atace obiective din oraș