Mobilizat pentru o zi de pregătire în Armata Română, un rezervist povestește că nu a ajuns să tragă în poligon pentru că „nu au mai fost autobuze”

Jurnalistul Liviu Avram povestește în G4Media cum, întâi, a primit o adresă greșită, iar mai apoi n-a mai ajuns să tragă cu arma.

„Hârtia mi-a venit luni seara. Pe ea scria așa: „Ordin de chemare a rezerviștilor la exerciții și antrenamente de mobilizare”. Marți dimineață, adică a doua zi, la ora 7.00, trebuia să mă prezint la unitatea militară la care eram repartizat: strada Aeroportului nr. 2-4, localitatea Clinceni, județul Ilfov. Așa scria acolo”, își începe ziaristul Liviu Avram articolul din G4Media.

Citește și Prima reacție a Ministerului Apărării după problemele semnalate de unii dintre rezerviștii chemați la exerciții în zona București – Ilfov

Prima adresă era greșită

El povestește că, în realitate, adresa unde trebuia să ajungă era alta. Poposit la adresa comunicată, el n-a găsit „Nicio casă de oameni, nicio clădire, nicio cazarmă, nimic. Câmp gol. Ne adunăm până la urmă vreo 20 mașini, inclusiv un taxi. „Tot unitatea militară o căutați?” „Tot”.”

Până la urmă, unul dintre rezerviști a aflat că era o altă adresă. „Ne punem noua adresă pe Waze, ne încolonăm mașinile, mergem pe mai multe ulițe în șir indian și ajungem în sfârșit la unitatea militară. Era Aeroportului 16, nu 2-4, și în localitatea Cornetu, nu Clinceni. Bine că ne-am lămurit, bine că n-am întârziat decât jumătate de oră”.

Formalități îndeplinite

La noul punct, cel corect, erau sute de oameni, chemați la pregătirea militară. După o coadă lungă, au fost „formalizați”, trecuți în acte.

„Oamenii discută despre ce urmează, cică ne echipează, ne dau arme și ne duc la tragere. Poligonul e la Ploiești, la vreo 70 de kilometri distanță, era unul mai aproape, dar e dezafectat, nu se mai trage acolo că au reclamat vecinii. Trei bărbați cărunți bine discută – cum altfel? – amintiri din armată. „Abia aștept să simt din nou miros de praf de pușcă”, zice unul dintre ei”, relatează jurnalistul.

Îndeplinirea formalităților a durat, potrivit ziaristului, două ore și a presupus câteva semnături, în decorul a „4-5 corturi”.

Nu sunt autobuze suficiente

Se împarte armament. „Pe platou sunt vreo trei măsuțe. Pe una sunt câteva stații de emisie recepție. Pe alta ceva echipamente medicale de front. Ceva mai încolo, stingher, un aruncător de bombe de calibrul 82 mm. Așteptăm să ne îmbarcăm în autobuze, cu azimutul poligonul Ploiești.

Se schimbă totul. „Un militar ne adună din nou și ne cere să-l urmăm. Ajungem înapoi la corturile de la care am luat armamentul. „Acum predați armele”, zice el cu un gest scurt. De ce?, întreabă cineva. „Nu mai mergeți la tragere”. Bătrâneilor ălora entuziaști că vor mirosi din nou praf de pușcă le-a pierit tot entuziasmul de dimineață. Dar de ce?, cer ei explicații.

Se pare că e o problemă de logistică: nu sunt suficiente autobuze pentru câți oameni s-au prezentat la mobilizare. Ordinul a fost că ultimul autobuz pleacă spre Ploiești la ora 10.30. Or acum era deja 11.10. „Probabil că nimeni nu s-a așteptat să veniți atât de mulți, încearcă militarul o explicație. Așa a fost ordinul, așa îl executăm”, spune ziaristul că a sunat explicația.