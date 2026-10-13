Moda românească își face loc pe harta internațională. Cum a ajuns o universitate din Cluj într-un proiect al Muzeului Cristóbal Balenciaga

Cât de departe poate ajunge talentul unui tânăr designer care își începe drumul într-un atelier din Cluj-Napoca? Uneori, până pe marile scene internaționale ale modei. Dar între prima schiță, prima colecție și recunoașterea internațională sunt ani de studiu, profesori care îi ajută pe tineri să-și dezvolte potențialul și oportunități care le pot schimba parcursul profesional. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, care a format de-a lungul timpului designeri cunoscuți și peste granițe, marchează acum o nouă reușită: este prima universitate din România inclusă în BALENCIAGA TRANSMISSIONS, un program educațional internațional al Muzeului Cristóbal Balenciaga din Spania. Este o poveste despre educație, creativitate și recunoaștere internațională, dar și despre importanța susținerii noilor generații de artiști, un obiectiv pe care Banca Transilvania și universitatea din Cluj-Napoca îl urmăresc împreună încă din 2024.

În spatele unei colecții de modă care atrage atenția pe marile podiumuri internaționale se află, de cele mai multe ori, o poveste care începe cu mult înainte de aplauze și recunoaștere. Sunt ani de studiu, experimente, încercări, profesori care încurajează creativitatea și universități care formează viitoarele generații de designeri.

Unul dintre aceste locuri este Cluj-Napoca. Aici, la Universitatea de Artă și Design (UAD), generații de studenți au învățat că moda înseamnă mai mult decât haine frumoase. Înseamnă cercetare, tehnică, materiale, cultură vizuală și capacitatea de a transforma o idee într-o creație care spune ceva. Iar rezultatele unei astfel de educații nu se văd doar la finalul anilor de facultate. Se văd și în parcursul absolvenților care au ajuns să fie cunoscuți internațional, dar și în colaborările pe care universitatea reușește să le construiască dincolo de granițele României.

Cea mai recentă este participarea la BALENCIAGA TRANSMISSIONS, proiect inițiat și coordonat de Muzeul Cristóbal Balenciaga din Getaria, Spania, o instituție culturală distinctă de casa de modă Balenciaga.

O universitate din Cluj, alături de mari școli internaționale de design

Ce caută o universitate din Cluj într-un program alături de școli de design din Londra, New York și Paris? Răspunsul ține de educație și de felul în care universitatea clujeană și-a construit, în timp, propriul profil în domeniul designului vestimentar.

BALENCIAGA TRANSMISSIONS a fost lansat în 2017 și a reunit, de-a lungul edițiilor sale, peste 22 de instituții internaționale. Printre ele se află Central Saint Martins din Londra, Parsons School of Design din New York și Paris, Universitatea Aalto din Finlanda și Academia Regală Daneză din Copenhaga.

Din octombrie 2026, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca se alătură acestui parcurs educațional, prin Departamentul Modă-design vestimentar. Pentru UAD, includerea în program înseamnă acces la un nou cadru internațional de cercetare și schimb de experiență. Pentru masteranzi, înseamnă posibilitatea de a lucra cu resurse și metode de studiu dezvoltate pornind de la patrimoniul unui muzeu dedicat unuia dintre creatorii care au influențat istoria modei. Iar pentru mediul creativ din Cluj, această colaborare este încă un semn că educația artistică locală poate participa la proiecte de anvergură internațională.

„Participarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca la BALENCIAGA TRANSMISSIONS reprezintă atât o onoare, cât și o confirmare a relevanței internaționale a educației artistice pe care o construim la UAD. (…) Suntem încântați că Departamentul Modă-design vestimentar va integra acest proiect în procesul său educațional și că UAD este parte a unei comunități academice internaționale construite în jurul cercetării artistice și inovării”, spune prof. univ. dr. habil. Liviu-Florian Ștefan, rectorul universității. Acesta subliniază că noua colaborare le oferă masteranzilor și profesorilor acces la resurse de cercetare și la un dialog cu instituții culturale internaționale.

Ce poate învăța un student la modă dintr-o arhivă veche de zeci de ani?

La prima vedere, moda este despre ceea ce urmează. Despre tendințele viitoare, ideile noi și colecțiile care încă nu au fost create. Și totuși, pentru a construi ceva nou, uneori trebuie să te întorci în trecut. Aceasta este una dintre ideile de la care pornește BALENCIAGA TRANSMISSIONS.

Programul le propune studenților să cerceteze creațiile lui Cristóbal Balenciaga, să înțeleagă tehnicile și materialele folosite și să descopere cum pot transforma aceste cunoștințe în propriile proiecte.

Trei elemente stau la baza cercetării: tehnica, materialul și silueta. Cum este construită o piesă vestimentară? De ce a fost ales un anumit material? Cum poate o siluetă să schimbe felul în care percepem o creație? Sunt întrebări de la care poate începe procesul creativ al unui designer.

Timp de doi ani academici, programul va face parte din pregătirea masteranzilor de la Departamentul Modă-design vestimentar al UAD. Aceștia vor avea acces la resurse educaționale și de cercetare dezvoltate pe baza colecțiilor muzeului, iar o grupă de masteranzi va participa la o vizită de studiu în Getaria. Ulterior, studenții vor dezvolta proiecte individuale, sub îndrumarea profesorilor. Lucrările vor fi evaluate și selectate, iar procesul este conceput să se încheie cu o expoziție colectivă la Muzeul Cristóbal Balenciaga.

Pentru tinerii designeri, o astfel de experiență înseamnă mai mult decât studierea unor creații din trecut. Înseamnă contactul cu alte metode de lucru, cu alte perspective asupra modei și cu un mediu internațional în care își pot dezvolta propriile idei.

„Dincolo de prestigiul incontestabil al numelui lui Cristóbal Balenciaga, suntem profund interesați de metodologia proiectului și de modul în care o arhivă poate deveni un instrument viu de cercetare și creație pentru o nouă generație de designeri”, explică conf. univ. dr. Lucian Broscățean, directorul Departamentului Modă-design vestimentar al UAD. Primii pași au fost deja făcuți. Astfel, pe 8 și 9 octombrie 2026, Lucian Broscățean și lect. univ. dr. Alina-Magdalena Andreica au participat, în Spania, la o sesiune internațională de pregătire a profesorilor implicați în program.

Talentul poate apărea oriunde. Oportunitățile trebuie însă construite

Un designer poate avea idei extraordinare încă din primul an de facultate. Dar talentul, oricât de mare ar fi, are nevoie de timp, de îndrumare și de contexte în care să se dezvolte. În cazul UAD, parcursul internațional al unor absolvenți ai programelor de modă arată că o școală din România poate forma creatori capabili să se afirme într-o industrie globală.

Iar noua colaborare cu muzeul din Spania adaugă o altă dimensiune acestei povești: nu doar absolvenții ajung să fie cunoscuți în afara țării, ci și universitatea în care s-au format devine parte a unor proiecte educaționale internaționale. Este o diferență importantă. Pentru că o instituție de învățământ nu își construiește reputația doar prin numele celor care au absolvit-o, ci și prin ceea ce poate oferi generațiilor următoare.

Accesul la cercetare, schimburile academice, participarea la proiecte internaționale și întâlnirea cu profesioniști din alte medii creative pot deschide drumuri pe care studenții nu le-ar fi avut altfel la dispoziție. Iar pentru Cluj-Napoca, astfel de inițiative contribuie la consolidarea unui mediu artistic care nu se limitează la granițele orașului sau ale țării.

Parteneriatul dintre Banca Transilvania și UAD

În spatele unei expoziții, al unei colecții de absolvire sau al unui proiect educațional există multă muncă pe care publicul nu o vede întotdeauna. Sunt luni de pregătire, resurse, profesori, studenți și parteneri care fac posibilă întâlnirea dintre talent și oportunitate. Din 2024, Banca Transilvania este parteneră a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, susținând educația și noile generații de artiști și designeri.

Parteneriatul a inclus și programul dedicat centenarului universității, UAD 100, în cadrul căruia Banca Transilvania s-a implicat ca partener strategic, susținând expoziții, programe educaționale și festivitățile de absolvire pentru studenții de la licență și masterat. Această colaborare face parte din implicarea mai amplă a băncii în susținerea artei, culturii și educației, oferind tinerilor artiști oportunități de a-și prezenta creațiile și de a-și face cunoscută munca.

De la Cluj către lume, un drum care începe în facultate

Participarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca la BALENCIAGA TRANSMISSIONS este, la prima vedere, o veste despre un nou proiect educațional internațional. Privită însă în contextul parcursului universității, povestea este mai amplă. Este despre o școală care a format designeri recunoscuți internațional, despre profesori care caută noi metode de predare și despre studenți care au acum acces la experiențe de cercetare alături de instituții din alte țări.

Este și despre rolul pe care îl au parteneriatele dintre mediul academic și cel privat în susținerea educației artistice. Iar colaborarea dintre Banca Transilvania și UAD arată cât de important este ca tinerii artiști și designeri să aibă, pe lângă talent și pregătire, și sprijinul necesar pentru a-și dezvolta ideile și pentru a-și face cunoscută munca.

Pentru că, înainte ca o creație să ajungă într-o expoziție sau pe o scenă internațională, există întotdeauna un început: un student, o idee și un loc în care aceasta poate prinde formă. Iar uneori, acel loc este chiar un atelier din Cluj-Napoca.

Articol susținut de Banca Transilvania