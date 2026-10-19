Modelele AI de la DeepSeek, interzise în guvernul american

Guvernul SUA a interzis oficial luni agențiilor sale să achiziționeze și să utilizeze modele de inteligență artificială (AI) de la compania chineză DeepSeek, care a fost acuzată de încălcarea brevetelor de către concurenții săi americani și de administrația președintelui Donald Trump, informează AFP.

Avizul a fost emis de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care are autoritate asupra agențiilor guvernamentale civile, dar nu și asupra armatei sau serviciilor de informații americane.

Departamentul Apărării al SUA nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea AFP.

În ianuarie 2025, Marina SUA a interzis utilizarea internă a DeepSeek.

Departamentul pentru Securitate Internă nu a oferit o justificare a deciziei sale în aviz.

Unii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențialele riscuri de securitate cibernetică asociate modelelor chinezești de inteligență artificială, dar până în prezent nu au fost raportate incidente. Mai mult, majoritatea sistemelor de inteligență artificială de top din China sunt open source, ceea ce înseamnă că pot fi descărcate și modificate, scăpând astfel de sub controlul dezvoltatorilor lor, notează Agerpres.

OpenAI și Anthropic au acuzat în repetate rânduri DeepSeek că le-a plagiat modelele folosind un proces cunoscut sub numele de distilare.

Aceasta implică trimiterea unui număr masiv de solicitări către o inteligență artificială și apoi analizarea rezultatelor pentru a o imita și a dezvolta propria interfață.

La începutul lunii septembrie, într-un document publicat în comun de Agenția pentru Securitatea Informatică și a Infrastructurii (CISA), Agenția Națională de Securitate (NSA) și FBI, guvernul SUA a prezentat o descriere detaliată a metodelor utilizate de principalii jucători chinezi din domeniul inteligenței artificiale pentru a ocoli cele mai avansate modele americane.

Donald Trump consideră dezvoltarea acestei tehnologii ca o cursă între Statele Unite și China.

Până acum, politica administrației Trump s-a concentrat în principal pe limitarea constrângerilor de reglementare impuse marilor companii americane de inteligență artificială și pe încurajarea investițiilor în această tehnologie, fără a încerca să restricționeze sau să interzică modelele chinezești în Statele Unite.

Inteligența artificială chineză este din ce în ce mai populară în Occident ca o alternativă low-cost la principalele modele americane, care sunt considerate sisteme închise, ceea ce înseamnă că nu pot fi modificate.