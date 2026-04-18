Liderul suprem al Iranului lansează amenințări pentru SUA și Israel după noua blocadă din Strâmtoarea Ormuz

La scurt timp după ce armata iraniană a transmis că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă, liderul suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut public de la începutul războiului, a transmis noi amenințări într-un mesaj publicat în limba engleză pe canalul său de Telegram.

În declarația publicată pe canalul ayatollahui, Khamenei susține că marina Iranului este gata dă producă „noi înfrângeri dureroase” inamicilor săi, potrivit Reuters și AFP.

Declarația a fost publicată la scurtă vreme după ce Gărzile Revoluționare au anunțat că închid din nou Strâmtoarea Ormuz.

În mesajul amplu, Mojtaba Khamenei a lăudat capacitățile militare ale țării sale, sugerând că armata ideologică a Iranului este pregătită să lovească forțele americane și israeliene.

„La fel cum dronele sale (ale Iranului) lovesc ca fulgerul Statele Unite și pe ucigașii sioniști, la fel și marina sa vitează este gata să le provoace inamicilor noi înfrângeri dureroase”, se precizează în declarație.

În mesajul scris, liderul suprem al Iranului nu a făcut nicio referire situația din Strâmtoarea Ormuz. În schimb, a lăudat armata iraniană pentru că „a apărat cu curaj teritoriul, apele și steagul care îi aparțin”.

Doar câteva declarații i-au fost atribuite lui Khamenei de când a fost ales lider suprem al Iranului, după ce tatăl lui a fost ucis în atacurile SUA-Israel din 28 februarie.

Mesajul lui Khamenei, după ce Trump anunțase „vești bune”

Mesajul de sâmbătă a marcat Ziua Armatei, care a coincis anul acesta cu ziua de naștere a tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei.

Mesajul sfidător al liderului suprem a fost transmis după ce cu câteva ore mai devreme, președintele SUA, Donald Trump, a spus că are „unele vești destul de bune” despre Iran, refuzând însă să ofere detalii.

Liderul american a precizat însă că luptele ar putea reîncepe dacă nu se va ajunge la un acord de pace până miercuri, când expiră armistițiul de două săptămâni.

Cel puțin două nave comerciale au anunțat că s-a deschis focul asupra lor în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Orrmuz sâmbătă, au declarat trei surse din domeniul securității maritime și al transportului maritim, la scurt timp după ce Iranul a anunțat că înăsprește din nou controlul asupra căii navigabile.

Unele nave comerciale au primit un mesaj radio din partea marinei iraniene prin care li se comunica că strâmtoarea este din nou închisă și că niciunei nave nu i se permite să treacă, au mai spus sâmbătă surse din domeniul transportului maritim pentru Reuters.

Șanse minime pentru o nouă rundă de negocieri directe

Deși se preconizau discuțiiîntre SUA și Iran pentru acest weekend, viceministrul iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat că nu se poate stabili o a doua întâlnire până când ambele părți „nu vor ajunge la un acord asupra cadrului general”.

„Nu dorim să participăm la negocieri sau întâlniri sortite eșecului și care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară a conflictului”, a declarat Khatibzadeh jurnaliștilor prezenți la un forum diplomatic din Antalya, Turcia.