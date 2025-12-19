Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt

Vladimir Putin alături de jurnalista Ekaterina Berezovskaia, cea care a găzduit partea de apeluri telefonice a conferinței de presă a liderului de la Kremlin, FOTO: Vladimir Smirnov / Zuma Press / Profimedia Images

Vladimir Putin spune că e îndrăgostit, relatează vineri agenția de presă TASS, de la conferința de presă maraton a președintelui rus.

Ca în fiecare an, Putin a vorbit despre o serie largă de subiecte, de la războiul din Ucraina, la economie, educație, cultură, tehnologie și viitorul Rusiei. Anul acesta conferința de presă a fost combinată cu o sesiune de apeluri telefonice în direct, la care ruși de rând îi pot pune întrebări, potrivit Kremlinului. TASS a calculat că Putin a vorbit despre peste 70 de subiecte diferite.

Unul dintre cei care au sunat l-a întrebat dacă crede în „existența dragostei la prima vedere”.

„Cred că da”, a răspuns Putin.

Un jurnalist a reluat subiectul câteva minute mai târziu:

„Ați spus astăzi că credeți că există dragoste la prima vedere. Vladimir Vladimirovici, sunteți îndrăgostit?”

„Da”, a răspuns „laconic și încrezător șeful statului”, potrivit TASS.

Occidentul a impus sancțiuni împotriva presupusei amante a lui Putin

Putin a vorbit timp de 4 ore și 27 de minute în cadrul conferinței de presă combinate cu linia telefonică directă, iar apoi a continuat să primească întrebări de la cei prezenți din sală.

Viața sa personală a făcut subiectul a numeroase speculații în ultimii ani, el păstrând o imagine de celibatar după divorțul din 2014 de soția sa, Ludmila Putina, cu care are două fiice.

Vladimir Putin si Alina Kabaeva cu ani în urmă, FOTO: kremlin.ru

Mass-media rusă crede însă că Putin este de ani de zile într-o relație cu Alina Kabaeva, o fostă gimnastă de talie mondială a Rusiei.

Atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva ei încă din 2022, după ce Putin a declanșat invazia asupra Ucrainei. Sancțiunile împotriva acesteia au fost impuse din cauza suspiciunilor că ea gestionează o mare parte a averii lui Vladimir Putin.