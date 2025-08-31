Moment neașteptat la un festival din SUA: O femeie care nu știa că e însărcinată a născut o fetiță

Un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trăit un moment cu totul neașteptat. O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, deși spune că nu știa că este însărcinată, relatează NBC News.

Kayla Thompson a născut pe 27 august o fetiță. Fetița, care cântărește 1,6 kilograme, a venit pe lume cu ajutorul participanților la eveniment, între care se aflau un medic pediatru, o asistentă de neonatologie și un obstetrician-ginecolog.

Femeia a declarat ulterior pentru cotidianul The New York Times că dormea alături de soțul ei, Kasey, când a început să simtă dureri puternice.

„Minute mai târziu nășteam în baia rulotei”, a spus ea, adăugând că nu a avut „niciun simptom” de sarcină.

După naștere, atât mama, cât și bebelușul au fost preluați de echipele medicale de la Burning Man și transferați la un spital din Reno, Nevada. Din cauza lipsei de locuri, doar bebelușul a fost transportat cu elicopterul, în timp ce Kayla a ajuns cu ambulanța.

„Chiar și asistentele de la spital mi-au spus: «Nu pari deloc să fi fost însărcinată»”, a mai spus Kayla.

Reprezentanții Burning Man Project au transmis un mesaj de felicitare familiei: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre”.

Burning Man este un festival de opt zile ce se desfășoară anual la Black Rock City, în statul Nevada. Numele festivalului vine de la obiceiul de a se incendia o marionetă uriașă.