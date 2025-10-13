VIDEO Momente emoționante cu ostaticii israelieni care se reunesc cu familiile lor după ce au fost ținuți de Hamas timp de doi ani

Unul dintre ostaticii Hamas, Eitan Mor, s-a reunit cu părinții săi după 738 de zile petrecute în iad. Sursa foto: captură YouTube

Hamas a predat luni 20 de ostatici, iar momentele în care unii dintre ei s-au reunit cu familiile lor după ce au petrecut doi ani în captivitate au fost filmate. Eliberarea lor este un prim pas în încheierea a doi ani de război devastator în Fâșia Gaza.

Într-o primă fază, șapte ostatici au fost transferați de Hamas către Crucea Roșie. Este vorba despre Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal. Ulterior, Ulterior, Crucea Roșie i-a primit și pe ceilalți 13 ostatici confirmați a fi în viață, potrivit The Guardian.

Majoritatea ostaticilor în viaţă eliberaţi de Hamas au fost răpiţi de la festivalul Nova Music, în apropierea kibbutzului Reim, din sudul Israelului.

Familiile s-au reunit cu otsaticii eliberați înainte ca aceștia să fie ransportați cu avionul la spitale pentru tratament medical. Unele dintre momentele emoționante ale reîntâlnirilor au fost filmate.

În schimbul ostaticilor eliberați de Hamas, Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni și prizonieri condamnați aflați în Israel.

Donald Trump, președintele american care a negociat un acord de încetare a focului Israel-Hamas, a susținut un discurs în parlamentul israelian în ziua eliberării ostaticilor. Trump a declarat că armistițiul marchează sfârșitul războiului Israelului din Gaza, precum și sfârșitul „erei terorii și morții”.