Momentul când Bolojan începe să pună întrebări retorice, în ultima lui conferință. Săgeți către programul de guvernare al lui Luca Niculescu

Premierul interimar Ilie Bolojan a remarcat luni seară, în conferința de bilanț, faptul că programul de guvernare propus de Executivul lui Luca Niculescu, format din PSD şi câţiva miniştri tehnocraţi, nu prevede nici scăderea taxei pe valoarea adăugată, nici subvenţii mai mari pentru combustibilul folosit în agricultură şi nici creşteri de salarii şi alte indexări, deşi toate acestea au fost vehiculate ca măsuri strict necesare și urgente.

Bolojan a spus că a preluat, atunci când a venit la Palatul Victoria, o țară cu spatele la zid, dar va preda viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, „cu experiența unei guvernări fără minciună, fără populism și cu respect pentru oameni”.

„După aproape 16 luni în care am avut onoarea de a servi România din funcția de premier, (…) mandatul se va încheia. A fost un mandat intens marcat de crize interne și externe și de provocări. Am preluat o țară cu spatele la zid, cu un deficit record, nu doar bugetar, dar și de încredere. Predau viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experiența unei guvernări fără minciună, fără populism și cu respect pentru oameni. În iunie anul trecut, situația era atât de gravă încât nimeni nu se înghesuia să fie premier. Deficitul de 9,3%, creșterea economică bolnavă, bazată exclusiv pe consum, pe datorie, PNRR-ul blocat, cu risc iminent de pierdere a fondurilor europene, societatea fragmentată după anularea alegerilor și un risc real de intrare în incapacitate de plată. Nu a existat o alegere reală, ci singură variantă – să începem redresarea cu costuri inevitabile. Comisia Europeană și piețele financiare nu mai aveau încredere în noi, nu ne mai acceptau promisiuni, ci măsuri cu efect imediat. Dacă nu am fi început o reformă ordonată ar fi urmat o criză care ar fi lovit țara întreagă și fiecare familie ar fi simțit puternic acest lucru”, a spus Bolojan, la Palatul Victoria, în conferință de presă de final de mandat.

El a admis că a fost obligat să înceapă guvernarea cu măsura creșterii TVA pentru a aduce bani la buget și a reduce deficitul.

„Nu am ascuns nimic românilor, nu am modificat cifre și am refuzat să fac promisiuni fără acoperire. Unele decizii au fost grele. Știu că în spatele fiecărei cifre există o familie, un angajat, un antreprenor sau un pensionar care și-a recalculat cheltuielile și a simțit o scădere a nivelului de trai. Știu că oamenii nu trăiesc din indicatori macroeconomici, ei judecă guvernarea după prețurile pe care le plătesc, după salarii și pensii, după siguranța locului de muncă. De aceea, efortul lor trebuie respectat într-un stat mai cumpătat și printr-o economie care să le ofere din nou perspective”, a mai declarat premierul interimar.

„Vă aduceţi aminte de creşterile, de indexările, de toate lucrurile pe care le vedeţi?”

Ulterior, în cadrul conferinței sale de presă, el a fost întrebat dacă va susține, în calitate de lider al PNL, o creștere a pensiilor cu 7,3% la începutul anului viitor, o majorare a salariilor în sectorul public sau extinderea acelei scheme pentru carburanți.

„Eu nu sunt un populist. Vă aduceţi aminte cât au criticat unii creşterea de TVA? Aţi văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere? Vă aduceţi aminte cât au fost aruncate pe tapet combustibilul pentru agricultori direct de la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeţi cumva în programul de guvernare? Vă aduceţi aminte de creşterile, de indexările, de toate lucrurile pe care le vedeţi? Acum sigur, deja lucrurile sunt mai… Vă rog să urmăriţi, în discurs, indexarea pensiilor”, a răspuns premierul interimar, cu întrebări retorice.

„Parcă n-aţi mai auzit de ceva de salarii, vă rog să le urmăriţi discursurile. Aşa este când creezi nişte aşteptări pe care, atunci când eşti pe o poziţie de răspundere, trebuie să te gândeşti la modul serios că trebuie să le şi onorezi”, a continuat el.

„Și eu ce cred, la modul cinstit. Cred că după doi ani de zile în care salariile și pensiile au fost blocate în România, este greu să nu găsești o formulă de indexare”, a mai spus Bolojan.

Întrebat care era cel mai bun lucru în acest context, el a răspuns: „Să adoptăm legea salarizării unitare, care ne rezolva două lucruri. În primul rând, nu pierdeam 770 de milioane de euro, știți asta? Dar am găsit tot felul de motive, unii”.

„Doi, se făcea o indexare de data asta fără să continui să agravezi nedreptățile din sectorul public. Cei care aveau salarii mai mici decât ar fi fost normal, li s-ar fi indexat salariile cu 10, 20, 25%, cei care erau peste nivelul normal de salarizare trebuiau să-i aștepte. Așa, dacă se va face o indexare, aceste nedreptăți, aceste diferențe vor fi și mai mari. Aici este de văzut ce va propune guvernul, dar sigur, toate aceste lucruri trebuie făcute într-o manieră în care dacă vii cu niște cheltuieli suplimentare, trebuie să vezi de unde le acoperi. Sau îți faci venituri în plus din alte părți sau îți reduci alte cheltuieli sau limitezi investițiile, pentru că o creștere economică de pe o zi pe alta nu se poate face. Și asta în condițiile în care vă rog să vă gândiți că țintele de deficit bugetar conform programului de guvernare, conform înțelegerii pe care am făcut-o, ar trebui să fie sub 5,3%. E singura condiție ca să scădem presiunea de pe România și în condițiile în care fondurile din PNRR nu vor mai fi anul viitor”, a conchis Bolojan.