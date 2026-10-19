LIVE: „Ce lăsăm în urmă”. Anunțul lui Ilie Bolojan, în conferința de bilanț ca premier. „Nu pretind că am fost fără greșeală”

Premierul Ilie Bolojan susține luni, de la ora 18.30, o conferință de presă la Palatul Victoria în care își prezinte bilanțul, cu o zi înainte de votul de învestitură pentru cabinetul Luca Niculescu.

„Am preluat o țară cu spatele la zid, cu deficit de încredere”, a declarat premierul interimar, la începutul conferinței.

„Nu am ascuns nimic românilor, nu am măsluit cifre. Știu că în spatele fiecărei cifre stau oameni, de aceea efortul oamenilor trebuie respectat. (…) Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au dus greul în această perioadă. Eforturile lor au avut sens, am redus deficitul bugetar”, a mai declarat Bolojan.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

„ În această perioadă, am trecut de evaluările agențiilor de rating.

În această perioadă, am trecut de evaluările agențiilor de rating. Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie.

Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit. Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării.

Un stat corect începe prin a-și aplica sieși regulile de disciplină pe care le cere societății.

Însă cea mai importantă reformă a fost introducerea unui alt mod de a guverna. Fără minciună, fără așteptări false, cu respect pentru banul public și pentru viitorul țării.

Reforma pensiilor magistraților a fost o premieră pe care nimeni nu a avut curajul să și-o asume. Nu am făcut niciun pas înapoi în această privință, deși plătim și acum prețul.

Unul dintre domeniile cele mai problematice care afectează în mod major competitivitatea României este energia. Lipsa reformelor și întârzierea investițiilor au fost resimțite atât de cetățeni prin facturi și prețuri, cât și de firme în competiția dură de pe piața internațională. Am început să deblocăm investițiile care erau îngropate sub mormane de hârtii. Am făcut pași importanți pentru creșterea capacităților de stocare, pentru întărirea rețelelor și pentru sprijinirea marilor investiții precum centralele pe gaz. Toate acestea trebuie continuate.

Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat prin reguli și alocări corecte, acest guvern a fost demis. Nu pentru că reformele au eșuat, ci pentru că începuseră să atingă interesele celor care vor să trăiască în continuare de pe urma unui stat nereformat.

A trebuit să suport atacuri nedrepte și mincinoase. Am tăcut multă vreme din două motive. Nimic nu putea fi mai important decât să duc România mai departe. Încă o lege, încă un jalon PNRR, încă un punct scăzut din deficit.

De asemenea, eram în mijlocul efortului de recredibilizare a României, iar piețele și partenerii externi erau atenți la noi. Nu am dorit să pun în pericol în niciun fel evaluările agențiilor de rating prin conflictele politice și prin instabilitate.

În cele cinci luni de provizorat, am făcut toate eforturile pentru a menține direcția și pentru ca PNRR să fie dus la bun sfârșit în cele mai bune condiții posibile.

Le mulțumesc miniștrilor, precum și tuturor administrațiilor locale care au reușit să-și ducă la bun sfârșit proiectele, deoarece absorbția fondurilor europene a fost un efort de echipă. O economie așezată pe baze mai sănătoase este cheia relansării economice.

De aceea, în vara acestui an am lansat programele pentru stimularea producției locale, atragerea investițiilor românilor din diaspora și dezvoltarea tehnologiilor avansate prin scheme de sprijin care vizează investițiile, cercetarea și dezvoltarea, precum și crearea de capacități de producție noi.

Într-o regiune marcată de război, o țară mai sigură este o necesitate, iar accesarea programului SAFE a fost o responsabilitate de siguranță națională.

Ce lăsăm în urmă? Lăsăm un buget așezat pe o traiectorie bună, iar viitorul guvern trebuie să mențină o abordare bugetară prudentă și să consolideze modelul de creștere economică bazat pe investiții și nu pe consum.

Trebuie să spunem adevărul și să refuze populismele. Sunt invocate în această perioadă datorii lăsate de pe urma acestui guvern.nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale și n-o să vă evit să le pomenesc, pentru că ele vor fi provocările viitoarelor guverne.

Avem sentințele care au fost investite cu titlu executoriu în urma proceselor generate de magistrații din România. Și așa cum știți, avem o sentință care obligă guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei și mai sunt și alte sentințe care au fost obținute în urma miilor de procese care au fost generate în toți acești ani, fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese.

Nu vom rezolva această problemă și indiferent ce va face viitorul guvern, va fi practic în imposibilitatea de a plăti astfel de sume de pe o zi pe alta.

A doua problemă structurală pe care o avem ține de zona de energie și aici moștenim scheme de compensare din anul 2021 pentru energia electrică, care înseamnă încă facturi care n-au fost verificate de ANRE și care vor veni și în anii următori. Anul acesta am alocat pentru plata acestor restanțe 3,7 miliarde RON. Am achitat aproximativ 1,5 miliarde și dacă toate verificările vor fi în regulă, până la finalul anului vor fi achitate și diferențele de bani, sume care sunt identice cu cele alocate și anul trecut, dar și în următorii ani vor trebui continuate aceste plăți, analiza acestor restanțe și închiderea lor pentru că este o problemă care vine din spate.

În ceea ce privește o a treia categorie de probleme structurale sunt cele din sănătate. Ani de zile, fondul care asigură plata serviciilor de sănătate a fost nefinanțat. Eram în situația în care plăteau contribuția de sănătate 6,5 milioane de români și beneficiau de servicii 16,5 milioane. Acest sistem nu putea funcționa. Prin măsurile care au fost adoptate sunt astăzi 10,5 milioane de români care contribuie și pentru prima dată anul acesta sistemul se apropie de un anumit echilibru.

Dar fără măsuri care să treacă influențele salariale din sănătate, care generează management neperformant la o bună parte din spitale, în costul serviciilor pe care spitalele le prestează spre pacienți, n-am făcut nimic și problemele pe sănătate vor rămâne prezente și în anii următori.

A patra problemă structurală este gestionarea investițiilor. Una din erorile care s-au făcut în toți acești ani a fost supracontractarea pe investiții. Avem o supracontractare puternică și astăzi pe programul sectorial transporturi de peste 300%. Aceeași situație este pe programul care extinde rețelele de apă și de canalizare și dacă nu se va face un management corespunzător care să prioritizeze investițiile, să le mențină pe cele viabile în finanțare, se vor crea probleme legate de plata în sectorul de construcții, de ritmul de lucrări și de creșterea costurilor pe care bugetul de stat le va avea de suportat.

Gândiți-vă că astăzi la Ministerul Transporturilor sunt contracte de lucrări semnate de peste 30 de miliarde de euro.Bugetul anual mediu este de aproximativ 6 miliarde de euro. Asta înseamnă că cel puțin 5 ani de zile de acum înainte avem de lucru și deci orice lucrare care se începe trebuie bine gândită în așa fel încât să i se poată asigura finanțarea, altfel lucrurile nu vor fi în regulă. În ceea ce privește plățile către autoritățile locale, aici facturile care sunt în sold pe programul Anghel Saligny de 2,4 miliarde sunt achitabile fără probleme pentru că e nevoie de o rectificare de buget pentru a componentă de alocare financiară care astăzi nu poate fie folosită în interiorul ministerului, să fie alocată în această zonă și deblocarea se va face.

De asemenea, prin eliberarea blocajului de 10% care se face la fiecare început de an prin rectificarea de buget, toate facturile de construcții care sunt în plată pot fi achitate fără probleme, inclusiv cele care vor fi emise până la finalul anului.

Nu în ultimul rând, o a cincea problemă structurală înseamnă gestionarea companiilor de stat.Aici, în fiecare sfârșit de an, companiile care n-au făcut nicio reformă de ani de zile, unde e nevoie de restructurări și de intervenții, cer totdeauna în noiembrie și decembrie sume suplimentare pentru subvenții, pentru că nu-și fac bugetele în mod corespunzător.

CFR, Metrorex și așa mai departe, fără buna gestionare a companiilor de stat, fără modificarea indicatorilor de performanță, fără noi contracte de management, nu vom reuși să facem ca active importante ale statului să fie gestionate mai bine în interesul cetățenilor.

Am început și am reușit ca aceste dezechilibre să le corectăm parțial, fiind acumulate din anii anteriori, când guvernele au fugit de aceste probleme în loc să le rezolve. De la investire, singura mea grijă a fost legată de România.

Nu pretind că am fost fără greșeală și nici că unele lucruri nu puteau fi făcute mai bine. Poate că unele lucruri ne-au scăpat, dar plec cu sentimentul că mi-am făcut datoria față de țara noastră.

Dacă guvernul următor va ignora lecțiile recente și va reveni la vechile obiceiuri nesănătoase, va fi doar o chestiune de timp până când România va deraia din nou. Folosesc acest prilej să le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, miniștrii, secretari de stat, colegii din toate ministerele, tuturor partenerilor și tuturor cetățenilor țării noastre.

Știrea inițială: Liderul liberalilor anunțase sâmbătă, după ce PNL a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu şi să treacă în opoziţie, că demnitarii din cadrul formațiunii sale îşi vor depune demisiile la începutul acestei săptămâni.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ilie Bolojan.

Astfel, începând de astăzi, liberalii care au fost numiți în funcții pe linie de partid au început deja să-și depună demisiile, după ce Ilie Bolojan le-a dat termen până la finalul acestei săptămâni.

Cristina Pocora și-a anunțat demisia din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului. „PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a scris ea pe Facebook.

Și purtătoarea de cuvânt a guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a demisionat din funcție, mai devreme în cursul zilei de luni, postând pe Facebook documentul prin care și-a anunțat plecarea din funcție.

Directorul IICCMER, Daniel Șandru, și-a depus și el demisia. „Dată fiind procedura administrativă, eliberarea din funcție, la cerere, va intra în vigoare miercuri, 21 octombrie 2026”, a precizat el.

Demisii s-au anunțat, de altfel, și la nivelul prefecturilor. Printre cei care au făcut astfel de anunțuri se numără prefectul judeţului Vrancea – Liviu Macovei, prefectul județului Constanța – Adrian Picoiu, precum și prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha.

Bolojan: Luni voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale

Duminică seară, premierul Bolojan a anunțat că în cursul zilei de luni va prezenta într-o conferință de presă un bilanț al activității guvernamentale din perioada petrecută la șefia Guvernului.

El a fost întrebat, la B1 TV, despre faptul că PSD, partid care se pregătește să facă parte din noul guvern, a cerut, deja, o analiză a activității Guvernului Bolojan.

„Mâine va fi o conferință de presă în care voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale pe care am exercitat-o de anul trecut până acum și vom face publice aceste date. Un lucru este cât se poate de clar: când generezi promisiuni care nu pot fi onorate, în loc să fii responsabil să nu faci asta, foarte probabil miniștrii PSD vor veni cu retorica moștenirii dezastruoase, ca să explice de ce nu pot să onoreze așteptările pe care le-au creat. Știm asta, nu este niciun fel de problemă, dar sunt niște realități. Când ai niște alocări bugetare în care trebuie să te încadrezi, vă rog să vă gândiți, de exemplu, în condițiile în care la Ministerul Transporturilor ai avut aproximativ 5 miliarde alocare pe fonduri europene prin PNRR și ai semnat contracte care se duc la peste 19 miliarde și le-ai început, pe toate acele contracte, înseamnă că ai acționat într-o manieră în care știi că nu-ți ajung banii. Și una din gravele noastre probleme este gestionarea programelor de investiții, prea multe lucrări care nu au finanțare, pentru că e o gravitate mare. Și unul din elementele pe care le-am avut în vedere în această perioadă a fost să asigurăm un maxim posibil al investițiilor, dar în același timp să temperăm începerea unor lucrări care nu au finanțare”, a răspuns Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Șeful interimar al Guvernului a dat ca exemplu proiecte ale CNI sau de la Ministerul Transporturilor începute de ani de zile și neterminate.

„Șantiere care nu evoluează, sau pentru că nu au finanțare sau pentru că constructorii nu sunt capabili, sau pentru că au apărut tot felul de contestații, dar una peste alta, asta înseamnă lucrări care se degradează, lucrări care își cresc costurile, pentru că fiecare an înseamnă posibilități de indexare și așa mai departe, pierderi pentru bugetul de stat, pentru că sunt lucrări la prețuri mai mari, pierderi pentru autoritățile locale, pentru că și ele trebuie să cofinanțeze, și percepția cetățenilor de bătaie de joc vizavi de ritmul lucrărilor publice. Și, atunci, aici o prioritate este într-adevăr să lucrezi pe proiectele strategice, pe cele mari, și anul acesta principala noastră preocupare au fost proiectele din PNRR”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a menționat între proiectele cărora li s-a acordat prioritate pe cel privind Autostrada Moldovei, precizând că aceasta va fi operațională până la Pașcani cel mai târziu în primăvara anului viitor.

„Asta trebuie să facem și în continuare. Faptul că în anumite zone s-a lucrat bazându-se că vor fi bani, asta este un calcul pe care l-au făcut atât ministerele respective, eronat poate, sau constructorii respectivi, și aici e o problemă de a face lucrări doar în limita posibilităților financiare pe care le ai. Restul sunt povești, dar nu există un pachet de restanțe care să depășească, să spunem, posibilitățile de rectificare bugetară. Nu există astfel de probleme. (…) Există restanțe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăți poate fi acoperit. Dar, v-am spus, când generezi lucrări care n-au acoperire, înseamnă o iresponsabilitate, pentru că vei crea niște probleme”, a mai argumentat Ilie Bolojan.

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