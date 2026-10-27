Momentul în care blocul din Rahova este demolat parțial. Ultimele patru etaje, distruse

Etajele cele mai afectate ale blocului din Rahova au fost demolate controlat de autorități, marți, relatează Antena 3 CNN.

Ultimele trei etaje ale blocului – de la 5 la 8 – au fost demolate, în procesul început de autorități pe 5 octombrie. „A început demolarea controlată a etajelor 8-5, la blocul din Rahova. Este o intervenție excepțională, premieră în România”, a anunțat Primăria Capitalei pe 5 octombrie.

Zona respectivă a fost securizată, iar mai multe utilaje necesare demolării au fost transportate acolo, potrivit sursei citate.

Totodată, în urmă cu două săptămâni, muncitorii au montat stâlpi temporari de susținere, pe scara blocului, pentru ca proprietarii să poată intra în locuinţe, să-şi recupereze din bunuri.

Mai bine de un an de la explozie

Pe 17 octombrie, o explozie cauzată de o acumulare de gaze a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Patru persoane au murit și 15 au fost rănite. Blocul avea 108 apartamente și a fost construit în 1981.

De la explozie, zona este închisă și păzită de Poliția Locală. Proprietarii nu au mai intrat în case.

„Am plecat în pijamale, fără nimic altceva și de atunci nu am mai intrat în casă”, a spus una dintre locatare, în luna aprilie, într-un dialog cu HotNews.

De atunci, locatarii stau cu chirie – care este decontată de Primăria Capitalei. Tot Primăria Capitalei se angajase că va pune blocul în siguranță, ca oamenii să poată intra în case și să-și ia din lucruri, însă până acum acest lucru nu s-a întâmplat. A început procesul de demolare și urmează ca imobilul să fie reconstruit.

Anchete în desfășurare

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus încă din octombrie Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă.

Compania este acuzată că nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.

În ianuarie, procurorii au anunțat că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei la blocul din cartierul Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze.