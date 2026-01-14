VIDEO Momentul în care Donald Trump îi arată degetul mijlociu unui muncitor. Casa Albă susține că a fost un răspuns „adecvat”

Donald Trump, filmat în timpul vizitei de la Fabrica Ford din Detroit. Sursa foto: captura video YouTube

Imaginile cu preşedintele american Donald Trump care îi arată degetul mijlociu unui muncitor de la Fabrica Ford din Detroit au fost publicate de presa americană. Casa Albă nu a contestat autenticitatea lor.

În înregistrarea video publicată de site-ul TMZ, preşedintele SUA merge pe o pasarelă în timpul vizitei sale la o fabrică a constructorului auto. Apoi, Trump este filmat arătându-i degetul unui muncitor.

Gestul lui Donald Trump a venit ca o reacție la cuvintele pe care un muncitor i le-ar fi strigat președintelui american. El i-ar fi spus „protectorul pedofilului”, referindu-se, cel mai probabil, la scandalul infractorului sexual Jeffrey Epstein, în care apare și numele lui Trump, potrivit site-ului american.

Casa Albă nu a negat că președintele SUA a făcut gestul. „Un ţicnit urla sălbatic insulte, într-un acces de turbare, iar preşedintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a comentat, într-o declaraţie transmisă AFP, Steven Cheung, directorul comunicării Casei Albe.