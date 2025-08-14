Momentul în care lui Trump „i s-a aprins beculețul”, în discuția cu liderii europeni. O singură persoană a reușit să îi explice capcana întinsă de Putin

Secretarul general al NATO Mark Rutte i-a explicat lui Trump de ce Ucraina nu poate ceda zonele din Donețk pe care încă le mai controlează, deoarece asta ar însemna că va abandona în mâna rușilor o serie de orașe și linii de apărare puternic fortificate. Cel puțin deocamdată, liderul de la Casa Albă pare să fi înțeles, scrie revista germană Der Spiegel.

Secretarul General al NATO Mark Rutte a înțeles cum gândește Donald Trump și a căpătat experiența necesară pentru a formula mesajele, astfel încât președintele SUA să le înțeleagă, scrie Der Spiegel.

Concret, mesajele trebuie să fie simple și, de preferință, măgulitoare pentru liderul de la Casa Albă.

Abilitățile lui Rutte au fost vizibile miercuri în timpul discuției purtate cu președintele SUA, liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în pregătirea summitului Trump-Vladimir Putin din Alaska, de vineri.

Reuniunea a fost organizată la invitația cancelarului german Friedrich Merz, care a jucat un rol major în ofensiva diplomatică menită să asigure că Trump nu va oferi concesii Rusiei în negocierile de vineri.

Rutte este însă cel care s-a remarcat.

O autostradă către Kiev

Secretarul general al NATO a fost criticat în iunie, la summitul NATO de la Haga, când a lansat o serie de complimente către președintele SUA.

Recent, el a stârnit uimire, recunoscând, chiar înainte de summitul de vineri, că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte controlul rusesc de facto asupra unor părți din teritoriul său ocupat, ca parte a unui viitor acord de pace.

La discuția de miercuri însă, participanții au salutat rolul constructiv al lui Rutte, scrie Der Spiegel.

Secretarul general al NATO a avut rolul de a-i explica lui Trump de ce Ucraina nu poate ceda zonele din Donețk pe care încă le mai controlează, deoarece asta ar însemna că va abandona în mâna rușilor o serie de orașe și linii de părare puternic fortificate.

Dacă Rusiei i s-ar permite să controleze permanent orașele ca parte a unui schimb de teritorii, asta ar deschide „o autostradă către Kiev” pentru ca trupele rusești să preia controlul asupra capitalei.

Participanții au povestit că au văzut „luminița aprinzându-se” pentru Trump, care apoi ar fi transmis că nu intenționează să ofere concesii Rusiei, în negocierile de vineri.

Un discurs care oferă motive de optimism

Dacă Trump se va ține de cuvânt, asta rămâne de văzut.

Primele declarații publice ale președintelui SUA după convorbire au întărit impresia europenilor că eforturile lor nu au fost în zadar.

Trump a declarat la Washington că a avut „o convorbire telefonică foarte bună”, una de nota zece.

Dar și mai important, cel puțin din perspectiva Berlinului, a fost faptul că Trump a reiterat unele dintre punctele cheie propuse de europeni: întâlnirea din Alaska va fi doar o discuție preliminară, iar abia după aceea ar putea începe negocierile de pace propriu-zise, la care ar trebui să participe și președintele ucrainean.

Iar dacă lucrurile vor merge prost, Trump a amenințat Rusia cu măsuri punitive. Deși nu a oferit detalii, el a vorbit despre „consecințe foarte grave”.

Europenii i-au spus anterior liderului american că Putin nu va face niciun pas înapoi dacă SUA nu vor crește presiunea asupra Rusiei.