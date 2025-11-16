VIDEO Momentul în care o mașină intră cu viteză în mulțime la un raliu, în Australia. Treisprezece persoane au fost rănite

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la o cursă de tip demolition derby din orașul Walcha, sud-estul Australiei. O mașină a rupt un gard de protecție și a lovit mulțimea, potrivit autorităților, citate de BBC.

Cursa, parte a raliului anual Walcha Motorcycle Rally, era un derby de demolare – un tip de sport cu motor în care șoferii își lovesc reciproc vehiculele.

Șoferul care a provocat accidentul este un bărbat de 27 de ani. El fusese implicat într-o coliziune pe pistă chiar înainte ca vehiculul să treacă prin gard și să intre în mulțime, a transmis poliția din New South Wales.

În urma accidentului, treisprezece persoane au fost rănite, două în stare gravă. Vârstele victimelor variază între 20 și 75 de ani.

Consiliul Local din Walcha s-a declarat „șocat și profund întristat de acest accident nefericit” și a transmis că va colabora cu autoritățile pentru a analiza circumstanțele care au dus la producerea lui.

Momentul în care mașina intră în mulțime la Walcha Motorcycle Rally a fost filmat. Vă avertizăm că imaginile pot avea un impact emoțional puternic.