VIDEO Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene

Un bloc din Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene. Sursa foto: Captură Video Facebook

Armata Israelului a bombardat, sâmbătă, o clădire de aproximativ 15 etaje din sud-vestul oraşului Gaza. Imagini de la fața locului arată cum blocul se prăbușete complet, potrivit AFP, citată de News.ro.

Israelul a distrus blocul după ce le-a cerut locuitorilor să o evacuze. Armata israeliană a transmis că imobilul era folosit ca bază de comandă de către Hamas.

„Clădirile înalte din Gaza sunt utilizate de Hamas pentru planificarea și coordonarea operațiunilor teroriste. Ele nu mai sunt simple locuințe, ci infrastructuri militare”, au declarat oficialii israelieni.

Imagini surprise de martori arată cum turnul de aproximativ cincisprezece etaje se prăbușete într-un nor mare de praf.

După apariția imaginilor, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a comentat pe contul său X: „Continuăm”. Cu o zi înainte, după o primă distrugere similară a unui imobil în vestul oraşului Gaza, el scrisese: „Am început”. Loviturile aeriene vor continua, au anunțat și forțele israeliene.

Războiul din Gaza a lăsat până acum urme devastatoare. Potrivit datelor oficiale, din octombrie 2023 și până în prezent, peste 64.000 de palestinieni au murit în urma atacurilor și luptelor. Organizațiile umanitare avertizează că situația civililor este una extrem de gravă, în contextul distrugerii infrastructurii și al lipsei de resurse esențiale, scrie Digi24.ro.