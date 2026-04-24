Schimbul de focuri între bărbatul din Neamț și luptătorii SAS, surprins de bodycam. „Nu mai tragem nici noi, nici tu”

Intervenția luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Neamț în localitatea Hangu a fost suprinsă de camera corporală a unuia dintre polițiști. Bărbatul a murit, după ce a tras asupra mascaților în momentul când au ajuns la ușa lui, iar luptătorii SAS au ripostat cu focuri de armă.

Polițiștii au intervenit joi seară în urma unei sesizări potrivit căreia bărbatul de 37 de ani și-a amenințat soția și socrii, fiind emise trei ordine de protecție. La momentul intervenției, oamenii legii au stabilit că bărbatul deținea legal arme de vânătoare.

Imaginile, publicate de site-ul local Neamț365 și pe care HotNews a ales să nu le publice, arată momentul în care mai mulți luptători SAS intră în curtea bărbatului și îi cer să iasă din casă.

„Poliția! Ieși afară. Lasă arma jos, hai să discutăm”, îi cere un polițist. Ulterior, se aud mai multe focuri de armă.

„Lasă arma jos! Nu mai trage, ieși afară să discutăm. Nu mai tragem nici noi, nici tu, ieși afară, lasă arma jos, nu-ți facem nimica. Discutăm, atâta tot”, îi mai cere polițistul.

Se aud alte împușcături, moment când luptătorii intră în casă.

„Lasă arma! Hai, hai, acuma! (n.r. se aud alte focuri de armă). Lasă arma! Culcat! Am luat arma.”, se aud pe fundal.

Imaginile îl arată pe bărbatul culcat la pământ, inconștient.

Potrivit IPJ Neamț, suspectul deținea o carabină calibrul 308 (7,62×51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, „arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil”.

Ce spune IPJ Neamț despre intervenție

Potrivit IPJ Neamț, joi seară, la ora 21.14, polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 58 de ani, din localitatea Hangu, care a reclamat că ginerele ei a amenințat-o atât pe ea, cât și pe soțul și fiica acesteia, dacă soția lui și cei trei copii minori nu revin la locuința de domiciliu.

„A fost completat formularul de evaluare al riscului, rezultând risc iminent, fiind emise 3 ordine de protecție provizorii. Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul este deținător legal de arme de vânătoare”, potrivit IPJ Neamț.

Astfel, polițiștii, împreună cu luptători din cadrul SAS Neamț, au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, „pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție provizorii”:

Polițiștii au intrat în curtea casei bărbatului. Când i-au cerut să deschidă ușa, bărbatul a tras focuri de armă asupra forțelor de intervenție.

„În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat foc de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, potrivit poliției.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, însă bărbatul a fost declarat decedat.

În același timp, IPJ Neamț a transmis că „polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă”.

„Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare”, a precizat poliția.