Montajul bizar cu Putin plimbându-se prin Moscova cu mașina, după informațiile că stă în buncăre de frica asasinării. Pe cine a scos la cină

Kremlinul a publicat o înregistrare video în care Vladimir Putin apare conducând o mașină prin Moscova și întâlnindu-se cu o profesoară în vârstă în holul unui hotel, după ce presa occidentală a citat un raport al serviciilor secrete europene potrivit căruia președintele rus petrece săptămâni întregi ascuns în buncăre, scrie marți Reuters.

Informațiile, care au apărut în perioada premergătoare apariției anuale a lui Putin pe 9 mai în Piața Roșie pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, și a căror origine a fost pusă la îndoială de Kremlin, sugerau că securitatea din jurul președintelui rus a fost întărită drastic și că acesta a petrecut săptămâni întregi dirijând războiul din Ucraina din buncăre subterane din cauza temerilor legate de o tentativă de asasinat sau de lovitură de stat.

Oficialii ruși au respins astfel de scenarii ca fiind absurde, iar montajul video cu Putin, care a fost difuzat luni seară, pare să fie un mod combatere a acelor acuzații și a afirmațiilor – făcute de mult timp de către unii dintre criticii lui – că este din ce în ce mai înstrăinat de propriul popor.

Imaginile îl arată pe Putin, cu o înfățișare relaxată, oprind în fața unui hotel din centrul Moscovei la volanul unui SUV de fabricație rusă, însoțit de un agent de securitate. Liderul rus este văzut intrând în holul hotelului cu un buchet mare de flori pentru a se întâlni cu una dintre fostele sale profesoare.

Îmbrăcat casual, în blugi și cu o geacă ușoară, Putin, în vârstă de 73 de ani, este arătat îmbrățișându-și fosta profesoară, Vera Gurevich, care îl sărută repetat pe obraji și îi șoptește ceva la ureche.

Putin, care a început școala în 1960 în orașul care se numea pe atunci Leningrad, este apoi surprins discutând despre vreme cu un trecător aparent întâmplător care intră în holul hotelului împreună cu familia lui, pentru ca apoi Putin să-și ajute fosta profesoară să urce în mașină și să o conducă la o cină la Kremlin.

#WATCH : Russian President Vladimir Putin drove himself to a hotel in Moscow, quietly picked up his 89-year-old former schoolteacher, and escorted her to a private dinner at the Kremlin.

Putin a invitat-o pe Gurevich la parada anuală din Piața Roșie și apoi să petreacă câteva zile la Moscova, bucurându-se de un program cultural, a transmis anterior Kremlinul într-un comunicat.

La putere fie ca președinte, fie ca prim-ministru din 1999 încoace, Putin – a cărui popularitate a scăzut în ultimele luni, dar rămâne ridicată, potrivit sondajelor de opinie realizate de stat – se află în al doilea an al mandatului său actual, care urmează să expire în 2030.

Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului, va fi realeasă în septembrie, într-un moment în care previziunile de creștere economică pentru acest an au fost reduse drastic, pe fondul semnalelor că oamenii sunt nemulțumiți de represiunea tot mai puternică asupra internetului.

Putin a declarat sâmbătă că, în opinia lui, războiul din Ucraina se apropie de sfârșit, comentarii care au venit la doar câteva ore după ce a promis victoria în Ucraina la cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei de la Moscova din ultimii ani.