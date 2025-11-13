Morgan Freeman spune la 88 de ani că un alt actor legendar îl inspiră să joace în continuare în filme și numește „secretul tuturor lucrurilor”

Morgan Freeman, fotografiat în octombrie 2024 alături de Nicole Kidman și Zoe Soldana, colegele sale de platou din serialul „Special Ops: Lioness”, difuzat în România de platforma de streaming SkyShowtime, FOTO: Hyperstar / Alamy / Profimedia Images

Legendarul actor american Morgan Freeman, acum în vârstă de 88 de ani, spune că nu are de gând să se retragă încă din activitate și numește o altă legendă a cinematografiei drept inspirație pentru longevitatea sa profesională, relatează Business Insider.

„Există o vorbă despre bătrânețe: «Continuă să te miști» – și ceea ce spune Clint Eastwood, care are 95 de ani: «Nu lăsa bătrânul să intre în tine»”, a declarat Freeman într-un interviu pentru AARP, o organizație din SUA preocupată de problemele persoanelor trecute de 50 de ani.

„Modul în care poți face asta este să continui să te ridici din pat dimineața, să mergi în continuare la sală, să-ți iei vitaminele, să-ți iei medicamentele prescrise și să te miști în continuare. Să te miști. Acesta e secretul tuturor lucrurilor.”

Fidel acestei filosofii, Freeman continuă să accepte proiecte noi. El urmează să revină pe marile ecrane în viitorul film thriller Now You See Me: Now You Don’t, care va avea premiera în SUA pe 14 noiembrie și va fi lansat în cinematografele din România în data de 28 noiembrie.

Freeman a declarat pentru AARP că speră să se poată bucura în continuare de pasiunile și hobby-urile sale chiar și pe măsură ce se apropie de vârsta de 90 de ani. „Oare voi mai juca golf? Asta e întrebarea”, a glumit el.

Morgan Freeman spune că nu și-a pierdut apetitul pentru filme

Într-un interviu separat publicat de The Guardian la începutul săptămânii, Freeman a spus că ideea retragerii îi mai trece uneori prin minte, dar că nu rămâne niciodată prea mult asupra ei.

„Câteodată ideea pensionării îmi trece prin minte, dar imediat ce agentul meu îmi spune că e un rol, sau că cineva mă vrea, sau că s-a făcut o ofertă, totul revine exact la cum era ieri: cât o să fiu plătit, unde o să filmăm?”, a explicat Freeman.

El a adăugat că, deși pasiunea sa pentru cinematografie nu mai este la fel de puternică precum odinioară, ea nu a dispărut.

„Apetitul e încă acolo. Recunosc că s-a mai estompat puțin. Dar nu suficient încât să conteze cu adevărat”, a spus Freeman.

Comentariile sale vin după ce un alt actor de legendă din generația sa, Michael Douglas, a declarat mai devreme în cursul acestui an că nu intenționează să accepte niciun rol nou în vreun film, deși a spus că nu ar folosi cuvântul „pensionare”.

Alți actori cunoscuți, precum Daniel Day-Lewis și Jim Carrey, au acceptat recent să joace în noi filme, după ce și-au anunțat anterior retragerea.