Un actor cu trei premii Oscar dezvăluie motivul emoționant care l-a convins după aproape un deceniu să joace într-un film

Daniel Day-Lewis alături de Merryl Streep, care i-a înmânat actorului al treilea său Premiu Oscar din carieră în 2013, pentru interpretarea din filmul biografic „Lincoln”, FOTO: Matt Sayles / AP / Profimedia Images

Legendarul actor american Daniel Day-Lewis, acum în vârstă de 68 de ani, a vorbit pentru prima dată despre decizia de a reveni să joace într-un film, la opt ani după ce a surprins Hollywood și fanii săi, anunțându-și retragerea, relatează revista Variety.

Actorul veteran urmează să apară în Anemone un nou film regizat de fiul său, Ronan. Daniel Day-Lewis, câștigător a trei premii Oscar grație interpretărilor sale din lungmetrajele My Left Foot, There Will Be Blood și Lincoln, a scris scenariul pentru Anemone împreună cu Ronan, în baza unei idei originale concepute de amândoi.

În iunie 2017, el își anunța retragerea din actorie după ce a jucat în filmul Phantom Thread al regizorului Paul Thomas Anderson. Un purtător de cuvânt al actorului declara atunci că „Daniel Day-Lewis nu va mai lucra ca actor” și că „el este profund recunoscător tuturor colaboratorilor și spectatorilor săi de-a lungul multor ani”.

„Aceasta este o decizie personală și nici el, nici reprezentanții săi nu vor mai face alte comentarii pe acest subiect”, a mai precizat purtătorul său de cuvânt.

Daniel Day-Lewis alături de fiul său Ronan, la o difuzare specială la New York a filmului „She Came to Me” în 2023, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Daniel Day-Lewis s-a întors să joace într-un film pentru fiul său

Vorbind cu jurnaliștii de la revista Rolling Stone înaintea premierei mondiale a Anemone la Festivalul de Film de la New York (26 septembrie-12 octombrie), Daniel Day-Lewis a spus că a ieșit din retragere pentru că „aveam o oarecare tristețe rămasă, fiindcă știam că Ronan avea să continue să facă filme, iar eu mă îndepărtam de asta”.

„M-am gândit: «Nu ar fi minunat dacă am putea face ceva împreună și să găsim o modalitate de a fi limitat, astfel încât să nu fie neapărat nevoie să presupună tot aparatul unei mari producții?»”, a relatat el.

Acesta joacă în Anemone rolul unui pustnic care trăiește în pădurile din nordul Angliei. Viața lui este dată peste cap atunci când fratele său (jucat de Sean Bean) apare și îl obligă să își înfrunte trecutul misterios.

Daniel Day-Lewis a spus că avea „anumite rețineri legate de întoarcerea în lumea publică” atunci când lua în calcul dacă să joace în Anemone sau să se limiteze la a-l scrie și a ceda rolul de pe ecran unui alt actor. Apoi fiul său, Ronan, „a spus destul de clar că nu avea să facă filmul dacă eu nu îl făceam”.

Actorul premiat cu Oscar spune că a avut emoții să joace iar într-un film

„Era doar un fel de teamă mocnită, [o] anxietate legată de a mă implica din nou în treaba asta cu realizarea de filme”, a spus Day-Lewis despre emoțiile sale privind revenirea la actorie, pe care a confirmat-o oficial în octombrie anul trecut.

„Munca, însă, a fost ceva ce am iubit mereu. Nu am încetat niciodată să iubesc munca. Dar erau aspecte ale felului de viață care veneau la pachet cu ea și pe care nu le-am acceptat niciodată – din prima zi până azi. Era ceva în acest proces care mă lăsa gol pe dinăuntru la final. Adică, îl cunoșteam bine. Înțelegeam că era parte din proces și că, în cele din urmă, avea să vină o regenerare. Doar că, abia la ultima experiență [realizarea filmului Phantom Thread], am început să simt destul de puternic că poate regenerarea aceea nu va mai veni. Că probabil ar trebui pur și simplu să mă țin departe de asta, pentru că nu mai aveam nimic de oferit”, a povestit Daniel Day-Lewis pentru Rolling Stone.

Anunțul retragerii din 2017 nu a fost primul pentru el. Cu 20 de ani înainte, el a luat o pauză îndelungată de la profesie pentru a deveni cizmar în Italia, după ce apăruse în filmul The Boxer. A revenit în 2002 pentru a-l interpreta pe Bill the Butcher în Gangs of New York al lui Martin Scorsese.

„Se pare că am fost acuzat că m-am retras de două ori deja. Nu am intenționat niciodată să mă retrag din ceva! Am vrut doar să lucrez la altceva o vreme… Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi ia tot mai mult timp să găsesc din nou drumul către locul unde flacăra arde iar. Dar lucrând cu Ro[nan], acea flacără s-a aprins imediat. Și a fost, de la început până la sfârșit, o bucurie pură să petrec acel timp împreună cu el”, a mai spus el.

Anemone va avea premiera într-un număr limitat de cinematografe americane pe 3 octombrie, urmând ca el să fie lansat la nivel național în SUA pe 10 octombrie de către Focus Features.

Data lansării pe alte piețe nu a fost stabilită deocamdată, ceea ce înseamnă că în România am putea să îl vedem fie în cinematografe, fie pe una dintre marile platforme de streaming.