Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depășind ținta inițială, cu sprijinul FEI, BERD, IFC și al unui mix de capital instituțional și antreprenorial

Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, anunță încheierea procesului de atragere de fonduri pentru Morphosis Capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro. Fondul a depășit limita stabilită inițial, iar investitorii au acceptat majorarea dimensiunii acestuia. Fondul II este susținut de importante instituții financiare internaționale de dezvoltare – Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC) – la care se adaugă alți investitori instituționali și contribuții de peste 50 de milioane de euro din partea unor antreprenori din România și Europa de Vest, care au construit companii de succes în ultimele trei decenii.

“Finalizarea procesului de ridicare a Fondului II, cu un capital de 130 de milioane de euro, în plină incertitudine macroeconomică și volatilitate politică, reprezintă o realizare remarcabilă. Când am început acest demers, ideea de a dubla dimensiunea primului nostru fond părea ambițioasă. Perioada 2023-2025, în care s-a desfășurat procesul de atragere de capital, a fost marcată de un grad ridicat de volatilitate – la nivel local, regional și global. Cu toate acestea, încrederea continuă a investitorilor, de la instituții internaționale până la antreprenori locali, a validat abordarea și direcția noastră. Paradigma veche presupunea că Europa de Vest înseamnă stabilitate, iar Europa de Est – volatilitate. În prezent, volatilitatea este pretutindeni, însă în regiunea noastră ea vine la pachet și cu creștere. Această combinație creează oportunități. Suntem recunoscători și mândri că am construit o bază de investitori echilibrată, care îmbină stabilitatea instituțională cu energia antreprenorială. În perioada următoare, vom continua să investim acest capital în companii din România și din regiune care au atât ambiția, cât și fundamentele necesare pentru scalare. De asemenea, în calitate de jucător emergent al industriei de Private Equity din România și din regiune, avem responsabilitatea față de ecosistem de a demonstra, prin rezultate, că performanța și reputația merg mână în mână, iar noi rămânem angajați să livrăm pe ambele planuri,” a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Morphosis Capital Fund II își propune să sprijine dezvoltarea IMM-urilor din România și din regiune în sectoare precum servicii de sănătate, servicii B2B, produse de consum și retail, precum și producție industrială de nișă. Fondul vizează companii cu EBITDA între 1 și 5 milioane de euro, cu tichete de investiție între 10 și 15 milioane de euro, prioritare fiind pachetele majoritare sau poziții de control comun, fie independent, fie alături de co-investitori. Fondul urmărește realizarea de investiții în România și în afara acesteia, în companii antreprenoriale din Bulgaria, Croația, Cehia, Polonia și Slovacia.

Până în prezent, Fondul II a realizat trei investiții: Romania Education Alliance (REA), o platformă privată de educație pentru învățământul preuniversitar (K12); La Cocoș, o rețea românească de hipermarketuri de tip hard discounter; și EnduroSat, un furnizor european de sateliți de înaltă performanță și servicii spațiale, marcând prima investiție transfrontalieră a Morphosis Capital. În următorii 2-3 ani, Morphosis Capital anticipează realizarea a 2-3 noi investiții anual prin Fondul II.

În selecția companiilor din portofoliu, Morphosis Capital va continua să se concentreze pe afaceri care operează pe piețe în creștere și în industrii fragmentate, cu potențial semnificativ de scalare prin dezvoltare organică sau strategii de tip buy & build. Fondul pune accent pe companiile cu performanțe financiare solide, o cultură organizațională sănătoasă și perspective bine definite de fuziuni și achiziții, având ca obiectiv generarea de creștere și oportunități atractive de exit pentru investitori.

Morphosis Capital Fund II reunește o bază diversificată de investitori, care combină forța instituțională cu capitalul antreprenorial. Fondul este susținut de Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și International Finance Corporation (IFC), devenind primul fond de private equity cu un focus majoritar pe România care a atras finanțare de la toate cele trei mari instituții financiare internaționale. Implicarea FEI se bazează pe rolul său de investitor ancoră în Fondul II și este sprijinită prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Fondul InvestEU al Uniunii Europene. În plus față de investitorii instituționali, fondul este sprijinit de family offices locale și internaționale, precum Vybros Capital Partners și Inspire Asset Management.

Această operațiune este finanțată de Uniunea Europeană – NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență și beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.

Despre Morphosis Capital

Morphosis Capital Partners BV este o firmă de private equity înființată de patru antreprenori, Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu, și sprijinită de o echipă extinsă de investiții. Fondul își propune să contribuie la dezvoltarea și transformarea IMM-urilor din România și Europa Centrală. Morphosis Capital investește în companii românești și din Europa Centrală și de Est cu potențial ridicat de creștere, active în sectoare precum servicii medicale, tehnologie, producție industrială de nișă, produse de consum și retail, precum și servicii B2B, cu perspective de extindere internațională și EBITDA între 1 și 5 milioane de euro. Portofoliul Morphosis Capital Fund I include DocProcess, Medima Health, EMI, Cronos Med și Stay Fit Gym. În 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria. Portofoliul Fondului II include în prezent Romania Education Alliance, lanțul de supermarketuri La Cocoș și EnduroSat.

Fondul European de Investiții (FEI), principala platformă de finanțare pentru IMM-urile europene, cofinanțat prin Programul Operațional Regional, NextGenerationEU cu sprijinul financiar al Guvernului României prin Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență și Fondul InvestEU al Uniunii Europene, este investitor ancoră în Morphosis Capital. Investitori instituționali internaționali și locali, antreprenori, precum și fondatorii înșiși, sunt co-investitori în fond. www.morphosiscapital.com

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

