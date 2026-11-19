Morphosis Capital, una dintre principalele firme de private equity din Europa Centrală și de Est care sprijină IMM-uri conduse de fondatori, anunță finalizarea cu succes a vânzării participației deținute în Medima către investitorul strategic Simago France SAS („Simago”), unul dintre principalii jucători din procesul de consolidare a pieței europene de imagistică medicală, susținut de Ardian, după obținerea tuturor aprobărilor necesare. Tranzacția a generat pentru Morphosis Capital Fund I un multiplu al capitalului investit (MOIC) de 4,3x și o Rată Internă de Rentabilitate (IRR) de 31%. Simago a preluat un pachet majoritar în Medima de la Morphosis Capital Fund I, de la coinvestitorul Integral Capital Group și de la Prof. Dr. Gheorghe Iana, cofondator al Medima. Vlad Ardeleanu, cofondator și director general al Medima, nu a vândut nicio acțiune: își păstrează integral participația, rămâne acționar alături de Simago și va conduce în continuare compania. În perioada în care s-a aflat în portofoliul Morphosis Capital, Medima a evoluat de la o afacere mică din București la o rețea națională de diagnosticare imagistică, cu 34 de clinici în 30 de orașe din România.

„Medima este o dovadă clară a modelului prin care Morphosis Capital creează valoare. La momentul investiției inițiale, Medima era o afacere foarte mică, având o singură clinică funcțională, care concura pe o piață extrem de fragmentată. În acel moment, oportunitatea era departe de a fi evidentă, însă am văzut un potențial uriaș în combinația dintre expertiza medicală și reputația excepționale ale profesorului Gheorghe Iana și viziunea antreprenorială și calitățile de leadership ale lui Vlad Ardeleanu. Am avut încrederea să mizăm pe această combinație încă dintr-o etapă timpurie, convinși că, având capitalul potrivit, o structură corporativă adecvată și disciplină operațională, ea putea deveni baza unui lider național în sănătate. Medima este un exemplu remarcabil al rezultatelor care pot fi obținute atunci când se întâlnesc capitalul de private equity, ambiția antreprenorială și excelența medicală. Acest exit confirmă felul în care investește Morphosis Capital: identificăm devreme oportunitățile, aducem capitalul și rigoarea operațională necesare pentru a le valorifica și construim companii pe care investitorii strategici vor să le achiziționeze. Rezultatul financiar este excepțional, dar se sprijină pe o transformare mult mai amplă – acces mai larg la servicii de diagnosticare de înaltă calitate, o organizație medicală mai solidă și o companie pregătită să crească în continuare alături de Simago. Le mulțumim cofondatorilor Medima, profesorului Iana și lui Vlad Ardeleanu, întregii echipe Medima, precum și coinvestitorului nostru, Integral Capital Group, pentru implicarea și parteneriatul care au făcut posibil acest rezultat”, a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Morphosis Capital a investit în Medima în 2020, când compania avea o singură clinică, în București, și înregistra venituri de aproximativ 0,6 milioane de euro. Deși avea atunci o dimensiune redusă, Medima pornea de la o bază solidă: expertiza medicală, reputația profesională și viziunea cofondatorilor săi, Prof. Dr. Gheorghe Iana, unul dintre cei mai respectați specialiști în radiologie și imagistică medicală din România, și Vlad Ardeleanu, directorul general al Medima, care în 2019 a prezentat Morphosis Capital planul unei platforme naționale de diagnosticare imagistică și conduce compania din 2020. Experiența clinică vastă a profesorului Iana și preocuparea sa constantă pentru creșterea calității și a accesibilității diagnosticării imagistice au fost elemente centrale ale tezei de investiție. Alături de viziunea antreprenorială și de leadershipul operațional ale lui Vlad Ardeleanu, aceste elemente au dat echipei Morphosis Capital încrederea de a susține compania încă de la început și de a o sprijini în transformarea într-o rețea națională de diagnosticare imagistică, cu păstrarea standardelor medicale pe care a fost construită afacerea.

În noiembrie 2022, Morphosis Capital a facilitat intrarea Integral Capital Group în acționariatul Medima, printr-o tranzacție prin care compania a primit nou capital pentru creștere. Parteneriatul a adus un al doilea acționar instituțional, care să susțină următoarea etapă de dezvoltare a Medima, și a finanțat accelerarea deschiderii de clinici în toată țara. Din acel moment, Morphosis Capital și Integral Capital Group au lucrat împreună, ca acționari cu interese aliniate, alături de profesorul Iana, Vlad Ardeleanu și echipa de management, susținând în comun programul de investiții care a stat la baza extinderii naționale și, în final, procesul de vânzare prin care Simago a intrat în acționariat. Pe parcurs, Medima a deschis în 2021 centrul de diagnostic oncologic din Sibiu; în 2022 a ajuns la nouă clinici; în 2023 a realizat primele achiziții, la Focșani și Alexandria, și a intrat în Moldova, la Bacău; în 2024 a ajuns la 22 de clinici și peste 100.000 de pacienți, an în care ROPEA a desemnat-o drept cea mai performantă companie din portofoliul unui fond de private equity; iar în 2025 a deschis șapte clinici noi, a avut 140.000 de pacienți unici și a înregistrat venituri de 28 de milioane de euro. În 2026, Medima a ajuns la 34 de clinici în 30 de orașe, inclusiv Medima Cardiovascular din București, prima sa unitate de cardiologie, oferind acces la servicii moderne de diagnosticare imagistică atât pacienților din marile centre urbane, cât și celor din orașele mai mici. Pentru 2026, Medima estimează aproximativ 200.000 de pacienți unici și peste 300.000 de investigații.

Progresul nu s-a limitat la acoperirea geografică. În paralel cu extinderea rețelei, Medima a trecut printr-un amplu proces de dezvoltare organizațională. Echipa de management condusă de Vlad Ardeleanu a construit, cu sprijinul activ al Morphosis Capital și al Integral Capital Group, structurile centrale, procesele bazate pe date și disciplina operațională necesare pentru a gestiona o companie medicală mare, cu numeroase locații. În iunie 2026, Medima a preluat un pachet majoritar în eClinic Hub, o platformă de teleradiologie cu care lucrează peste 20 de spitale; în prezent, grupul colaborează cu peste 200 de medici radiologi, față de nouă medici în 2020.

„Această tranzacție marchează un moment important pentru Medima. Încă de la început, ne-am propus să facilităm accesul mai multor pacienți din întreaga Românie la servicii moderne de diagnosticare imagistică, de înaltă calitate, iar această ambiție s-a concretizat într-o platformă medicală cu acoperire națională. Progresul companiei reflectă munca medicilor, tehnicienilor și colegilor noștri, care au transformat Medima în mult mai mult decât o rețea de clinici. Morphosis Capital a fost un partener activ pe parcursul acestei transformări, oferind îndrumare strategică și disciplina necesară pentru extinderea companiei. Doresc să mulțumesc echipei Morphosis pentru că a crezut în viziunea noastră încă de la început, precum și lui Vlad Ardeleanu și întregii echipe Medima pentru munca excepțională, energia și implicarea de care au dat dovadă. Acum, când Medima intră într-o nouă etapă alături de Simago, am încredere că va continua să se dezvolte pornind de la bazele medicale și operaționale solide deja existente, păstrând în centrul atenției accesul pacienților la servicii și calitatea actului medical”, a declarat prof. dr. Gheorghe Iana, cofondator al Medima.

Tranzacția Medima marchează cel de-al treilea exit complet finalizat al Morphosis Capital Fund I, după vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria în 2023 și exitul complet din DocProcess către AGENA3000 în 2025. În octombrie 2026, fondul a semnat și un acord pentru exitul complet din Stay Fit Gym, care va forma o platformă comună cu 18GYM, susținută de Enterprise Investors, sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților. Exitul din Medima confirmă modelul Morphosis Capital de a identifica afaceri cu potențial ridicat ale căror structuri sunt încă insuficient dezvoltate, de a construi capacitățile necesare extinderii și de a transforma progresele operaționale în rezultate excepționale pentru investitori.

Simago este unul dintre principalii jucători din procesul de consolidare a pieței europene de imagistică medicală, cu activități în radiologie, medicină nucleară și radioterapie. Grupul a finalizat peste 40 de achiziții în ultimii cinci ani și și-a extins prezența din Franța în Italia în 2023, iar acum în România. Simago este susținut de peste 500 de medici practicieni, de echipa sa de management și de Ardian, partenerul financiar al grupului din 2022.

„Odată cu intrarea Medima în grup, Simago devine al treilea cel mai mare furnizor specializat în imagistică medicală din Europa și își creează prima platformă în Europa Centrală și de Est. Ambiția noastră este clară: alături de Vlad Ardeleanu și echipa sa de management, ne propunem să facem din Medima un reper în imagistica medicală din România, punând în aplicare planul său de dezvoltare și atrăgând centre independente de imagistică ce doresc să se alăture unui lider european. Radiologii Medima se alătură acum unei comunități medicale de peste 500 de medici, iar pacienții lor vor beneficia de parteneriatele strategice pe care le-am încheiat în domeniul echipamentelor și al inteligenței artificiale. Ne propunem să ne dezvoltăm în continuare în Europa sub conducerea medicilor, având ca reper calitatea actului medical”, a declarat Charles-Henry Béglin, președintele Simago.

În urma tranzacției, Medima va continua să fie condusă de cofondatorul și directorul general Vlad Ardeleanu și de actuala echipă de management. Medima reprezintă prima investiție a Simago în Europa Centrală și de Est și este menită să servească drept platformă pentru dezvoltarea ulterioară a grupului în regiune.

„În urmă cu șase ani, Medima avea o singură clinică în București. Astăzi, rețeaua numără 34 de clinici în 30 de orașe, iar un pacient din Bistrița sau Zalău beneficiază de aceeași calitate a diagnosticării ca un pacient din București. Aceasta a fost promisiunea pe care profesorul Iana și cu mine am făcut-o la început, iar medicii, tehnicienii și colegii noștri au respectat-o, cu sprijinul Morphosis Capital și Integral Capital Group. Rămân în companie, atât ca director general, cât și ca acționar, pentru că urmează o etapă mai solicitantă: alături de Simago, putem aduce expertiză clinică europeană și investiții pe termen lung în beneficiul pacienților din România și putem construi platforma grupului în Europa Centrală și de Est. Calitatea actului medical nu este negociabilă, iar acest lucru nu se va schimba”, a declarat Vlad Ardeleanu, cofondator și director general al Medima.

Vânzătorii au fost asistați de Jefferies International în calitate de consultant financiar și de RTPR în calitate de consultant juridic principal, în timp ce Osborne Clarke a oferit Morphosis Capital o a doua opinie juridică. Marton Hunek de la CapiPal a fost consultant strategic senior pentru Morphosis Capital. Cumpărătorii au beneficiat de consultanță juridică din partea McDermott Will & Schulte și Leroy și Asociații, de servicii de due diligence financiar și IT din partea KPMG, de due diligence fiscal din partea Taxhouse și de due diligence comercial din partea L.E.K. Consulting. CMS a oferit consultanță juridică lui Vlad Ardeleanu și echipei de management Medima.

Investiția Morphosis Capital Fund I în Medima a fost cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

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Despre Medima

Medima Health este un grup românesc de imagistică medicală, cu 34 de clinici RMN, CT și PET-CT în 30 de orașe, servicii de teleradiologie prin eClinic Hub și peste 200 de radiologi, care deservește aproximativ 200.000 de pacienți unici în 2026. Medima a fost cofondată de prof. dr. Gheorghe Iana și Vlad Ardeleanu, care continuă să conducă compania în calitate de director general. Din noiembrie 2026, Medima face parte din grupul Simago. www.medima.ro

Despre Simago

Simago este unul dintre principalii jucători din procesul de consolidare a pieței europene de imagistică medicală, cu activități în radiologie, medicină nucleară și radioterapie. Fondat de echipa sa de management și de medicii parteneri, care dețin participația majoritară, grupul reunește peste 500 de medici și 2.150 de angajați în aproximativ 160 de unități din Franța, România și Italia și înregistrează peste 5 milioane de vizite ale pacienților în fiecare an. Simago a finalizat peste 40 de achiziții în ultimii cinci ani și, prin Medima, își extinde platforma în Europa Centrală și de Est. Din 2022, Simago este susținut de Ardian, una dintre principalele firme de investiții private la nivel mondial, care administrează sau oferă consultanță pentru active de peste 200 de miliarde de dolari americani în numele a peste 1.890 de clienți din întreaga lume și este unul dintre cei mai mari investitori de private equity din Europa. www.simago.fr

Despre Morphosis Capital

Morphosis Capital Partners BV este o firmă de private equity înființată de patru antreprenori, Simona Gemeneanu, Gabriela Dumitru, Dragoș Petre și Andrei Gemeneanu. Fondul își propune să contribuie la dezvoltarea și transformarea IMM-urilor din România și Europa Centrală. Fondul European de Investiții (FEI), principala platformă de finanțare pentru IMM-urile europene, cofinanțat prin Programul Operațional Regional, NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României în cadrul Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare al României, și Fondul InvestEU al Uniunii Europene, este investitorul ancoră în Morphosis Capital. Investitori instituționali și antreprenori locali și internaționali, precum și fondatorii înșiși, sunt coinvestitori în fond. Morphosis Capital investește în companii din România și Europa Centrală și de Est cu potențial ridicat de creștere, active în sectoare precum servicii medicale, tehnologie, producție industrială de nișă, produse de consum și retail, precum și servicii B2B, cu perspective solide de extindere internațională și EBITDA între 1 și 5 milioane de euro. Portofoliul Morphosis Capital include EMI, Cronos Med, Romania Education Alliance, EnduroSat, Echo Elderly Care, o rețea de oftalmologie și PRIMIA MEDICAL. În 2023, fondul a realizat primul exit complet prin vânzarea participației minoritare în Clinicile Dentare Dr. Leahu către Regina Maria, urmat de exiturile complete din DocProcess către AGENA3000 în 2025 și din Supermarket La Cocoș către Schwarz Group în 2026. În octombrie 2026, fondul a semnat un acord pentru exitul complet din Stay Fit Gym, care va forma o platformă comună cu 18GYM, susținută de Enterprise Investors, iar în noiembrie 2026 a finalizat exitul complet din Medima prin vânzarea către Simago. www.morphosiscapital.com

Articol susținut de Morphosis Capital