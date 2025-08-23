Moscova a anunțat că înaintează spre un bastion ucrainean important din Donbas

Rusia a revendicat sâmbătă cucerirea a două sate din regiunea Donetțk, în estul Ucrainei, intensificând presiunea militară pe front în momentul în care eforturile diplomatice se accelerează pentru a găsi o soluție la conflict care dureaza de trei ani și jumătate, informează AFP.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a afirmat că a capturat localitățile Sredneïe și Kleban-Bik din Donețk, o regiune pe care Moscova deja a anunțat că anexat-o, deși nu o controlează 100%.

Cucerirea Kleban-Bik marchează un pas înainte către orașul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care este la rândul său un punct important pentru logistica ucraineană pe frontul din regiunea Donețk.

Armata rusă și-a extins teritoriul în ultimele luni, în fața forțelor ucrainene mai puțin numeroase și mai slab echipate.

Aceste avansuri au loc în momentul în care perspectiva unei întâlniri între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, anunțată de președintele american Donald Trump și menită să găsească o soluție pașnică a războiului, pare din ce în ce mai îndepărtată.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe liderul ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale lui Zelenski la adresa Moscovei.

La rândul său, Donald Trump, care dorește să găsească rapid o soluție pentru războiul din Ucrainei declanșat de Putin în 2022 și care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest obiectiv, a anunțat vineri că își acordă „două săptămâni” pentru a decide poziția sa cu privire la acest conflict.

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Liderul la Kiev a reiterat sâmbătă, de Ziua Drapelului, că nu va ceda ocupanților teritoriile țării sale.