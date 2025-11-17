Moscova acuză „retorica belicoasă” a capitalelor europene, după avertismentele că Rusia ar putea ataca o țară NATO: „Sunt declarații de agresor”

Moscova a condamnat luni „retorica belicoasă” a ministrului german al apărării, Boris Pistorius, după ce acesta a avertizat că Rusia ar putea ataca un membru NATO în viitorul apropiat.

„În Rusia nu există susținători ai niciunui fel de confruntare cu NATO”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției ruse TASS, preluată de DPA și Agerpres.

Declarația este o reacție la interviul acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care Pistorius a spus că un atac al Rusiei împotriva unei țări NATO este de conceput până în 2029.

„Astfel de retorici militariste și belicoase se aud tot mai mult din capitalele europene”, a mai declarat Dmitri Peskov.

El a subliniat că Rusia ia măsuri pentru a-și proteja propriile interese.

Moscova acuză în mod repetat NATO că se înarmează pentru un război împotriva Rusiei.

Declarațiile de „agresor” ale lui Pistorius

Președintele Vladimir Putin a susținut că este o absurditate să sugerezi că Rusia ar vrea să atace un membru NATO.

Ministerul de Externe a respins, de asemenea, declarațiile lui Pistorius ca fiind ale unui „agresor”.

Rusia poartă un război de amploare împotriva Ucrainei de mai bine de trei ani și jumătate, având printre obiectivele sale împiedicarea aderării țării la NATO.

În interviul publicat sâmbătă, Pistorius a spus că alții au observat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară NATO chiar din 2028, în timp ce unii istorici militari au crezut că pacea era posibilă în vară.

Boris Pistorius a subliniat că NATO are „un potențial de descurajare considerabil”, indicând atât capacitățile convenționale, cât și cele nucleare ale Alianței.