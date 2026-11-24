Rusia a anunțat marți că a doborât 699 de drone ucrainene în timpul nopții deasupra a șase regiuni, inclusiv regiunea capitalei Moscova și peninsula Crimeea anexată, relatează agențiile AFP, EFE și Agerpres.

Cu ajutorul producției proprii și a ajutorului occidental, Ucraina reușește în prezent să lanseze cu regularitate astfel de atacuri cu un număr mare de drone în profunzimea Rusiei, unde țintește cu precădere rafinării, alte infrastructuri energetice și de transport legate de exportul petrolului și obiective ale complexului militar-industrial.

„În cursul nopții, forțele de apărare aeriană au interceptat și distrus 699 de drone ucrainene”, a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram. Dronele au fost doborâte deasupra regiunilor Briansk, Belgorod, Kaluga, Orel, Smolensk, Moscova și Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că 355 de drone ucrainene au fost lansate în acest atac spre regiunea capitalei ruse și 63 au fost interceptate în timp ce se apropiau de oraș.

Noul atac survine pe fondul unei escaladări a războiului după lovituri spectaculoase date de Ucraina în ultimele zile, respectiv lovirea podului Kerci care conectează Crimeea de Rusia, secțiunea rutieră a podului fiind astfel scoasă din funcțiune, lovirea unei nave cargou în Marea Baltică și a altor două nave rusești pe coasta Libiei, dintre care o corvetă care a fost scufundată în urma impactului cu drone maritime ucrainene.

La rândul său, Rusia continuă să bombardeze Ucraina, țintind în special infrastructurile energetice în prag de iarnă, în timp ce SUA continuă eforturile de a face să progreseze discuțiile menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean care s-a soldat până în prezent cu sute de mii de morți și răniți.