Moscova anunță că acceptă o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski, dar pune condiții: „Nu pentru ca cineva să scrie în ziare a doua zi dimineață”

Moscova nu respinge niciun format de lucru privind soluționarea conflictului ucrainean, inclusiv cele bilaterale sau trilaterale, a afirmat marți ministrul de Externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat canalului de televiziune Rossiya-24, citat de agenția de stat Tass.

Declarațiile lui Lavrov au fost făcute la o zi după ce președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit și și-au exprimat speranța că discuțiile lor ar putea deschide calea pentru negocieri trilaterale cu participarea președintelui rus Vladimir Putin.

În cadrul unei intervenții la postul de televiziune de stat Rossiya-24, Lavrov a afirmat că Rusia rămâne angajată în eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina, atât în format bilateral, cât și trilateral.

„Nu respingem nicio formă de colaborare – nici bilaterală, nici trilaterală, președintele a vorbit în repetate rânduri despre acest lucru. Principalul lucru este că orice format este inclus nu pentru ca cineva să scrie în ziare a doua zi dimineață sau să difuzeze la televizor seara, sau să bârfească pe rețelele sociale, în încercarea să profite de propaganda, ci pentru a avansa pas cu pas, treptat, începând de la nivel de experți și parcurgând apoi toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor. Acesta este genul de abordare serioasă pe care o vom susține întotdeauna”, a subliniat ministrul.

Trump dorește să-i pună față în față pe Putin și Zelenski

Președintele Donald Trump a scris pe Truth Social, după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni că a început să organizeze o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a precizat că a discutat această chestiune cu Putin în timpul unei convorbiri telefonice.

„La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la un loc care urmează să fie stabilit, între președintele Putin și președintele Zelenski”, a scris Trump. „După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi președinți și eu. Repet, acesta a fost un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a menționat el, citat de CNN.

Trump nu a specificat când va avea loc întâlnirea.