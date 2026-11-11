Moscova anunță decesul „subit” al ambasadorului Rusiei în SUA, la vârsta de 66 de ani

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit „subit” miercuri, la vârsta de 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe, fără a oferi informații suplimentare despre cauza sau locul decesului, transmite AFP.

„Conducerea și personalul Ministerului rus al Afacerilor Externe anunță cu profundă tristețe decesul subit, survenit la 11 noiembrie (…), al lui Alexander Nikitich Darchiev”, a transmis MAE rus într-un comunicat.

Ministerul îl descrie pe Darchiev drept un „diplomat remarcabil” și un „specialist strălucit în chestiunile privind Statelor Unite”.

„A activat într-unul dintre cele mai critice domenii ale politicii externe ruse”, a subliniat Ministerul de Externe.

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Alexander Darchiev – un diplomat cu experiență, cunoscut în trecut pentru criticile sale publice la adresa Occidentului – în funcția de ambasador la Washington în martie 2025, pentru a conduce un proces de reapropiere între Moscova și administrația lui Donald Trump, demers care a stârnit îngrijorare în Ucraina și în țările europene, notează Reuters.

Decesul ambasadorului rus survine și în contextul în care în aceste zile au loc, la Abu Dhabi, negocieri de pace între Rusia și Ucraina, sub medierea Statelor Unite.