A început a doua zi de negocieri la Abu Dhabi. Anunțul făcut de șeful delegației Ucrainei

A doua zi de discuții dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia a început miercuri la Abu Dhani, a anunțat șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

„Începem a doua zi de negocieri. În primul rând, vom avea o întâlnire trilaterală cu Statele Unite și Rusia”, a scris acesta pe X.

„După aceea, vom avea o întâlnire cu partenerii noștri europeni. Continuăm să lucrăm”, a adăugat el.

Discuțiile vin după o nouă noapte de lovituri reciproce. Moscova a raportat că a doborât numeroase drone inamice, iar un port esențial pentru Rusia arde după un atac ucrainean

De cealalată parte, în Ucraina, atacurile aeriene rusești de peste noapte au provocat întreruperi de curent în anumite zone ale zonei industriale Krivoi Rog, au rănit o persoană în al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte șase în Zaporojie.

Noile discuții vin după o zi „constructivă”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți seară că prima zi a discuţiilor a fost „constructivă şi destul de substanţială”, după ce a fost informat de negociatorii de la Kiev aflaţi în Emiratele Arabe Unite.

Negocierile trilaterale Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat marți după ceva mai mult de patru ore de discuții

Moscova a spus că nu se grăbește spre un armistițiu și că mai întâi trebuie clarificate liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa, iar Washingtonul a anunțat că vrea ca Europa să se alăture negocierilor.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că Rusia nu va fi de acord cu un armistițiu imediat în Ucraina fără să știe ce se va întâmpla în continuare.

„Ar fi mai înțelept să se discute mai întâi liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa și abia apoi despre un armistițiu în Ucraina”, a afirmat Lavrov, referindu-se la discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi.