Moscova exultă după înlăturarea lui Fedorov: „Lucrurile ar trebui să devină mai ușoare acum” / Comparația neașteptată cu generalul Zalujnîi

Bloggerii militari ruși au lăudat înlăturarea ministrului Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, căruia i se atribuie meritele pentru reducerea birocrației și intensificarea războiului cu drone împotriva Rusiei, afirmând că de această remaniere va beneficia efortul de război al Moscovei.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost demis după doar șase luni de mandat. Demiterea lui, care a stârnit proteste, rare pe timp de război, la Kiev și în alte orașe ucrainene, survine în contextul în care Ucraina și-a intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii petroliere și a logisticii militare a Rusiei, vizând componente-cheie ale efortului de război al Moscovei.

Cu toate acestea, forțele ucrainene se confruntă în continuare cu avansuri rusești zdrobitoare în est, pe fondul unei lipse critice de trupe terestre.

Bloggerii militari pro-Kremlin l-au numit pe Fedorov „un inamic mult prea inteligent și eficient”, susținând că înlăturarea lui va facilita considerabil lupta armatei ruse împotriva Ucrainei, scrie joi publicația rusă independentă The Moscow Times.

„Per ansamblu, este foarte bine că (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski l-a îndepărtat de la comanda armatei… Lucrurile ar trebui să devină mai ușoare acum”, a afirmat comentatorul militar rus Aleksei Zhivov, pe rețelele de socializare.

„Faptul că Zelenski a îndepărtat o personalitate atât de prolifică și de periculoasă – pentru Rusia – dintr-o funcție de conducere este un lucru foarte bun (pentru Moscova), mai ales având în vedere că demisia lui va duce, cel mai probabil, și la o epurare a oamenilor lui Fedorov din structura Ministerului Apărării al Ucrainei”, a scris Informant, un canal de Telegram pro-război, cu 94.000 de abonați.

Bloggerul militar Svyatoslav Golikov a afirmat că „realizările echipei lui Fedorov” din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei au avut un „impact semnificativ” asupra Forțelor Armate ale Rusiei.

Canalul de Telegram „Voenny Osvedomitel” (Informatorul Militar) le-a spus celor 612.000 de abonați ai săi că Fedorov a fost „responsabil de extinderea digitalizării în cadrul Forțelor Armate ucrainene și de utilizarea dronelor”.

Când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina în 2022, Fedorov, care era atunci primul ministru al Transformării Digitale al Ucrainei, i-a cerut omului de afaceri american Elon Musk, proprietarul SpaceX, să activeze serviciul de internet prin satelit Starlink deasupra Ucrainei.

Armata ucraineană folosește acum zeci de mii de dispozitive Starlink, comandanții descriindu-le drept elementul vital al comunicațiilor lor de pe câmpul de luptă. Anul acesta, Fedorov a colaborat, de asemenea, cu Starlink pentru a bloca utilizarea neautorizată a serviciului de către forțele ruse.

Analist politic: Zelenski „îndepărtează un potențial rival”

„Este mai probabil ca demiterea lui să se dovedească favorabilă pentru Rusia”, a afirmat Voenny Osvedomitel.

Analistul politic Dmitri Tsybakov a declarat, pentru canalul militar pro-război de pe Telegram „Voenkor Kotenok”, care are peste 316.000 de abonați, că „Fedorov este singurul dintre miniștrii civili din perioada de război care a reușit să aibă un impact tangibil asupra sferei luptelor armate propriu-zise”.

„Fără îndoială, Zelenski și anturajul său au văzut în acest lucru o repetare a situației din 2022-2023, când preluarea inițiativei pe câmpul de luptă a dat naștere imediat la ambiții prezidențiale pentru (generalul) Valeri Zalujnîi, pe atunci comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene”, a spus el.

„Acum, Zelenski nu repetă greșelile anterioare și îl îndepărtează pe un potențial rival”, a adăugat Tsybakov.

Fedorov, acuzații la adresa generalului Sîrskîi

Zelenski a spus joi că încă analizează candidatul pe care îl va propune în locul lui Fedorov, adăugând că ministrul de Interne demisionar, Igor Klimenko, este doar unul dintre candidații aflați în discuție.

În declarațiile făcute jurnaliștilor la Kiev, Fedorov a spus că a refuzat o ofertă din partea lui Zelenski de a ocupa funcția de consilier prezidențial și l-a acuzat pe actualul șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi, că blochează inițiativele ministerului și că nu abordează problemele în mod direct.

„În loc să găsească modalități de a învinge Rusia, el a găsit modalități de a diviza țara”, a spus Fedorov, referindu-se la criticile aduse lui Sîrskîi pentru stilul lui rigid de comandă, despre care unii militari au afirmat că duce la pierderi mari de trupe.

Prima reacție a Kremlinului

Kremlinul a transmis joi că urmărește remanierea masivă a guvernului de la Kiev, dar a adăugat că aceasta nu va avea nicio importanță dacă Ucraina nu este pregătită să ia o „decizie responsabilă” care să conducă la un acord de pace.

„În mare măsură, nu contează cine este ministrul Apărării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru noi este ca la Kiev să existe cineva dispus să-și asume responsabilitatea și să ia decizia necesară – una care ar putea duce la o soluționare pașnică sau la încheierea operațiunii militare speciale”, a adăugat Peskov, folosind termenul inventat și utilizat de Kremlin prin care descrie invazia pe scară largă din Ucraina.