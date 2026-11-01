Moscova vorbește tainic despre un atac în vestul țării. Presa de la Kiev anunță o lovitură dată unui gigant rusesc

O „întreprindere industrială” a fost lovită duminică în urma unui atac cu drone într-o regiune situată la aproximativ 400 km est de Moscova, potrivit autorităților ruse, în timp ce Ucraina susține că a lovit o rafinărie importantă de petrol, notează AFP.

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a raportat „un atac masiv cu drone” în timpul nopții și duminică dimineața, în cursul căruia „o întreprindere industrială din districtul Kstovo a suferit pagube importante”.

„Peste o sută de drone au fost distruse” și, „conform informațiilor preliminare, nu există victime”, a adăugat el într-un comunicat, fără a oferi detalii cu privire la activitățile fabricii.

Presa ucraineană a relatat despre un atac asupra „rafinăriei de petrol din Kstovo”, „una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, care produce carburanți și lubrifianți”.

Este vorba despre Rafinăria de petrol NORSI, denumirea folosită pentru rafinăria Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia și un producător important de benzină, potrivit Ukrainska Pravda și The Kyiv Independent.

Vineri, autoritățile ruse au anunțat că Ucraina a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, după o „pauză” de câteva zile în ceea ce privește acest tip de atacuri. Viceministrul rus al Energiei, Alexandr Novak, a declarat că trei rafinării au fost lovite în acea zi.

Ca răspuns la atacurile rusești care îi distrug infrastructura energetică de la lansarea ofensivei rusești pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, Kievul lansează în mod regulat atacuri cu drone asupra unor obiective industriale din Rusia.

Aceste atacuri vizează epuizarea resurselor de hidrocarburi care finanțează efortul de război al Kremlinului.