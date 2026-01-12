Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „coloană a cincea” a Rusiei în cadrul legislativului UE. Ce partid a reacţionat indignat

Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de extremă dreapta FPÖ, relatează News.ro citând AFP.

Majoritatea acestor partide sunt „legate de (Vladimir) Putin” şi „comit astfel două acte de înaltă trădare, faţă de propria ţară şi faţă de Europa”, a declarat duminică seară într-un comunicat, descendentul în vârstă de 65 de ani al ultimului împărat al Austro-Ungariei, Carol I.

În semn de protest, fostul candidat la preşedinţia Austriei Norbert Hofer, membru al FPÖ (Partidul Libertăţii, extrema dreaptă – n.r.), a „renunţat” în seara respectivă la titlul său de cavaler onorific al Ordinului Sfântului Gheorghe, al cărui Mare Maestru este Karl Habsburg. „Declaraţiile publice contrare spiritului de respect reciproc mi se par a face această decizie necesară”, a explicat el, adăugând că „regretă această evoluţie”.

Ordinul Sfântului Gheorghe este un ordin dinastic şi paneuropean de cavalerie creştină, modernizat de casa de Habsburg-Lorraine.

FPÖ este unul dintre membrii fondatori ai grupului Patrioţilor pentru Europa din Parlamentul European, care reuneşte în special partidele lui Viktor Orban (Fidesz) din Ungaria, Andrej Babis (ANO) din Cehia, ambii prim-miniştri, şi Marine Le Pen (RN) din Franţa. Împreună, aceştia constituie a treia forţă politică din Parlamentul European.

În 2016, FPÖ a semnat un acord de cooperare cu partidul preşedintelui rus Rusia Unită, care nu mai este în vigoare astăzi.

Karl Habsburg a fost deputat european pentru partidul conservator austriac ÖVP, între 1996 şi 1999. La nivel european, ÖVP este afiliat Partidului Popular European (PPE), principala formaţiune politică de centru-dreapta reprezentată la Strasbourg.