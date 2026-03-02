Moțiune simplă împotriva ministrului Andras Demeter, discutată astăzi în Senat : „Are o abordare dictatorială distructivă”

Senatul dezbate și votează luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă îndreptată împotriva ministrului UDMR al Culturii, Andras Demeter. Moțiunea a fost semnată de AUR, Grupul Pace – Întâi România și câțiva deputați neafiliați și unul de la SOS România. Demeter este criticat pentru acțiunile sale din ultimele săptămâni când a intrat în conflict cu o parte din reprezentanții instituțiilor de cultură.

Chiar dacă moțiunea simplă va fi adoptată de Senat, lucru puțin probabil având în vedere matematica parlamentară, ea nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

Ca o moțiune simplă să fie adoptată de Senat e nevoie ca majoritatea senatorilor prezenți la ședință să voteze „pentru” (67, în cazul unei prezențe de 100%). AUR și Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” au împreună 40 din cei 133 de senatori.

Contactat vineri de HotNews, ministrul UDMR al Culturii a declarat că va fi prezent luni la dezbaterea moțiunii simple: „Este exercitarea controlului parlamentar. E o obligație să mă duc. Evident că da”.

Ce i se reproșează ministrului Culturii

Moțiunea depusă de opoziție împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter, are puțin peste două pagini. Opoziția critică atitudinea ministrului UDMR din recentele dispute pe care le-a avut cu diferiți reprezentanți ai instituțiilor de cultură și cu o parte dintre actori. Moțiunea este intitulată: „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.

„Sindicatele din cultură îi cer ministrului Andras Demeter demisia pentru comportament incompatibil cu funcția publică și decizii care afectează grav sectorul cultural. I se impută subminarea resursei umane, lipsa de viziune, politizarea instituțiilor și concursurilor pentru funcții de management”, conform textului moțiunii simple.

„Un ministru al Culturii care interzice profesioniștilor din mediul independent să candideze la conducerea Teatrului Național București, care vrea să desființeze Timbrul Arhitecturii și Institutul Național al Patrimoniului, care insistă să numească direct prin lege managerii instituțiilor publice de cultură – și sunt doar câteva dintre nemulțumirile oamenilor din cultură – demonstrează că nu vrea binele culturii române, ci ține să distrugă și ce a mai rămas din ea”, acuză opoziția formată din AUR, Pace-Întâi România și SOS România.

Andras Demeter, acuzat de incompatibilitate

În textul moțiunii simple inițiatorii fac referire și la cele patru dosare penale și unul de contencios administrativ în care Andras Demeter a fost implicat de-a lungul timpului.

„Domnul Istvan Demeter are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat 4 dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acuzatiile au fost însă clasate ori înlăturate prin dezincriminare. Starea de ilegalitate a ministrului Demeter continuă să fie tolerată inexplicabil. Domnul Demeter este un recidivist al conflictului de interese”, susțin cei din opoziție.

Textul complet al moțiunii simple poate fi citit mai jos:

Opoziția a depus constant în ultimele luni moțiuni simple împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Până acum, doar una a trecut, cu ajutorul voturilor PSD, parte a coaliției, împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Cu toate acestea, ea își păstrează funcția, având în vedere că votul pentru o moțiune simplă nu duce automat la demiterea unui ministru, iar premierul Ilie Bolojan și USR o susțin în continuare pe Buzoianu în funcția ministerială.